كيفية منع إكس من تدريب روبوت Grok باستخدام منشوراتك

تتضمن منصة (إكس) X روبوت محادثة خاص بها يعمل بالذكاء الاصطناعي يُسمى Grok، وهو متاح لجميع مشتركي X Premium. وقد طرحت إكس تغييرًا في الإعدادات يجعل بيانات المستخدم تُستخدم افتراضيًا لتدريب روبوت Grok، ويقول النص المصاحب لإعداد مشاركة البيانات مع Grok الممكّن افتراضيًا عبر إكس ما يلي: “اسمح باستخدام منشوراتك بالإضافة إلى تفاعلاتك ومدخلاتك ونتائجك مع Grok للتدريب والضبط الدقيق. من أجل تحسين تجربتك بطريقة مستمرة، قد نستخدم منشورات ضمن إكس بالإضافة إلى تفاعلات المستخدم والمدخلات والنتائج مع Grok لأغراض التدريب والضبط الدقيق”.

وعلى حساب Safety@ التابع لمنصة إكس نشرت الشركة قبل يومين منشورًا يشير إلى أن جميع المستخدمين لديهم الآن القدرة على التحكم في استخدام منشوراتهم لتدريب Grok، ويمكنهم تعطيل إعداد مشاركة البيانات المُفعل افتراضيًا.

All X users have the ability to control whether their public posts can be used to train Grok, the AI search assistant. This option is in addition to your existing controls over whether your interactions, inputs, and results related to Grok can be utilized. This setting is… — Safety (@Safety) July 26, 2024

كيفية منع إكس من تدريب Grok باستخدام منشوراتك:

يمكنك تعطيل إعداد مشاركة البيانات المُفعل افتراضيًا في تطبيق إكس من إصدار الويب، وسيكون ذلك متاحًا قريبًا على الهاتف المحمول. ويمكنك الوصول إلى الإعداد مباشرة من الرابط التالي: https://x.com/settings/grok_settings، ثم عليك إلغاء تحديد المربع الذي بجانب خيار (السماح باستخدام منشوراتك بالإضافة إلى تفاعلاتك ومدخلاتك ونتائجك مع Grok للتدريب والضبط الدقيق) Allow your posts as well as your interactions, inputs, and results with Grok to be used for training and fine-tuning.”

وفي الصفحة نفسها، يمكنك أيضًا النقر فوق خيار (حذف سجل المحادثة) Delete conversation history لحذف محادثاتك السابقة مع Grok، إن وجدت.

بعد القيام بذلك، ستمنع إكس من استخدام منشوراتك المستقبلية لتدريب روبوت Grok، كما يمكنك تغيير حال حسابك إلى خاص، نظرًا إلى أن الحسابات الخاصة محظورة من تدريب Grok افتراضيًا.

يمكنك أيضًا الانتقال إلى هذا الإعداد باتباع الخطوات التالية:

انقر فوق زر (المزيد) More في الشريط الجانبي في حسابك في إكس. انتقل إلى (الإعدادات والخصوصية) Settings and Privacy ، ثم (الخصوصية والأمان) Privacy and Safety . اختر Grok، ثم عطّل إعداد مشاركة البيانات.

ليس جديدًا على شركة X أن تعلن تدريب أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها على بيانات المستخدمين؛ إذ تنص سياسة خصوصية الشركة، التي حُدّثت آخر مرة في سبتمبر 2023، على أنه “يجوز لنا استخدام المعلومات التي نجمعها والمعلومات المتاحة للجمهور للمساعدة في تدريب نماذج التعلم الآلي أو الذكاء الاصطناعي للأغراض الموضحة في هذه السياسة”.