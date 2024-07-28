سناب شات تضيف تجارب جديدة للاحتفال بالأولمبياد

أضافت سناب شات مجموعة من العناصر الجديدة للاحتفال بالأولمبياد 2024، ويشمل ذلك عدسات الواقع المعزز والمزايا الرسمية والمرشحات والمزيد.

وتبذل المنصة جهدًا إضافيًا هذه المرة لتسهيل تواصل المعجبين مع الألعاب، مما قد يساعدها في زيادة التفاعل أثناء الحدث.

وأضافت سناب شات مجموعة من عدسات الواقع المعزز، ويشمل ذلك عدسات عديدة مطورة بالشراكة مع اللجنة الأولمبية الدولية تهدف إلى إبراز روح الألعاب.

ووفقًا لمنصة سناب شات: “تتوفر مجموعة من التجارب المدعومة بتقنية AR Camera Kit من خلال التطبيق الرسمي لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وكذلك عبر سناب شات. وتتميز بخلاصات البيانات الأولمبية والصور الأرشيفية للجنة الأولمبية الدولية، وقد أطلقت اللجنة الأولمبية الدولية سلسلة من عدسات الواقع المعزز لخدمة المشجعين في المنزل وحول العالم لضمان شعور الجميع بالارتباط بالألعاب”.

وتمتد شراكة سناب شات مع اللجنة الأولمبية الدولية إلى ما هو أبعد من المنصة نفسها، إذ يرتبط تطبيق الألعاب الأولمبية الرسمي أيضًا بتجارب الواقع المعزز التي تقدمها سناب شات.

وبالنظر إلى أن 180 مليون مستخدم عبر سناب شات يتفاعلون مع المحتوى الرياضي في التطبيق كل شهر، فقد تكون هذه طريقة مفيدة للأولمبياد للتواصل بصورة فضلى مع الجماهير الأصغر سنًا، مع تقديم تجارب رقمية غامرة أيضًا.

وأضافت اللجنة الأولمبية الدولية أيضًا عناصر الواقع المعزز القابلة للمسح الضوئي ضمن الملصقات والعروض الترويجية الرسمية للألعاب التي تنشط عدسات سناب Snap Lens عند مسحها ضوئيًا في التطبيق.

وتلعب Bitmojis أيضًا دورًا، إذ عقدت سناب شات شراكة مع NBCUniversal لإدماج Bitmojis لفريق الولايات المتحدة الأمريكية في تجربة حفل الافتتاح داخل التطبيق.

وأثبتت Bitmojis أنها مفيدة فيما يتعلق بالانتقال نحو الميتافيرس مع تزايد عدد الأشخاص الذين اعتادوا على التفاعل عبر هذه الصور الرقمية.

ونتيجة لذلك، فمن المنطقي أن تسلط المنصة الضوء على شخصيات Bitmoji بصفتها وسيلة أخرى لتشجيع التفاعل الأولمبي.

وتقدم سناب شات وكوكا كولا للحاضرين أول آلة بيع بتقنية الواقع المعزز في العالم. وتوجد الآلة في قرية الرياضيين ومهرجان الطعام الدولي لشركة كوكا كولا، وهي مدعومة بمرآة Snapchat AR مخصصة وتوفر فرصًا لالتقاط الصور والألعاب والجوائز، بالإضافة إلى مرطبات كوكا كولا المفضلة.

وتستضيف المنصة أيضًا مجموعة من أبرز الأحداث ومحتوى الألعاب الرسمي من خلال شراكات مع NBCUniversal و WBD، في حين أضافت أيضًا مجموعة من الملصقات ذات السمات لإضافتها إلى خياراتها الأولمبية.

ويُعد الكثير من مستخدمي المنصة من عشاق الألعاب، وقد خمنت المنصة أن الاهتمام بالحدث قد يكون مرتفعًا في التطبيق، ولهذا السبب فإنها تضيف تجارب متنوعة وفرصًا تشاركية، وقد تكون هذه التجارب والفرص بمنزلة وسيلة جيدة لتحفيز التفاعل وجذب أشخاص إضافيين.