خرائط جوجل توفر ميزة أمان مهمة لنظام أندرويد أوتو

طرحت جوجل مزايا عديدة جديدة لتطبيق الخرائط، وتتعلق إحداها بالسلامة وهي متاحة في وضع أندرويد أوتو.

وفي حال كان لديك هاتف يعمل بنظام أندرويد وتقود سيارة حديثة، فمن المحتمل أن تستخدم أندرويد أوتو أثناء القيادة.

وأعلنت جوجل مزايا عديدة لتطبيق الخرائط للسوق الهندية. ويحصل التطبيق على تقارير بالحوادث عبر أندرويد أوتو، مما يسمح للمستخدمين بالإبلاغ عن الحوادث والازدحام وإغلاق الممرات والأشياء الموجودة على الطريق وأعمال الطرق والمركبات المتوقفة.

وتقول جوجل إن هناك أكثر من 60 مليون مساهم في تطبيق الخرائط في الهند، ويمكنهم مساعدة جميع مستخدمي الخرائط في تقارير الحوادث. وتتوفر هذه الميزة عبر أنظمة أندرويد و iOS وأندرويد أوتو و Apple CarPlay.

وتستخدم الشركة أيضًا الذكاء الاصطناعي لتحذير سائقي السيارات من الطرق الضيقة في الهند.

ويستخدم الذكاء الاصطناعي بيانات عن المسافة بين المباني والأقسام المرصوفة وأنواع الطرق وصور القمر الصناعي والتجوّل الافتراضي لتقدير عرض الطريق.

وبناءً على عرض الطريق، تخبر الخرائط المستخدمين إذا كان الطريق ضيقًا جدًا للسيارة.

وتعرض الخرائط الآن بوضوح إذا كان يجب عليك استخدام الجسر العلوي، أي الطرق المرتفعة المصممة لتخفيف الازدحام، مع أن هذه الطرق لا تحتوي على مخارج متكررة مثل الطريق الرئيسي.

وعلاوة على ذلك، تعمل جوجل على توسيع دعم محطات شحن السيارات الكهربائية في الهند، ويشمل ذلك المركبات الكهربائية ذات العجلتين.

وتعمل جوجل مع شركات السيارات الكهربائية والشحن المحلية Ather و ElectricPe و Kazam و Statiq لعرض معلومات عن أكثر من 8000 محطة شحن.

ويعرض التطبيق أنواع المكونات ومدى توفرها في الوقت الفعلي. وتُعد الهند الدولة الأولى التي تمتلك هذه الميزة للمركبات ذات العجلتين.

وبفضل التعاون مع Namma Yatri و ONDC، يمكن للمسافرين الحصول على تذاكر المترو في تشيناي وكوتشي عبر تطبيق الخرائط.

ويعرض التطبيق أيضًا قوائم منسقة بالأماكن الموصى بها لتناول الطعام والتسوق في 10 مدن، وهي أحمد آباد وبنغالور وتشيناي ودلهي وجوا وحيدر آباد وجايبور وكولكاتا ومومباي وبيون. وأعدت NDTV Food و MagicPin هذه القوائم.

ويمكن إصدار معظم هذه المزايا في بلدان أخرى في المستقبل.