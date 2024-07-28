جوجل تنافس آبل بميزة Call Notes للمكالمات

تعمل جوجل حاليًا على ميزة جديدة للمكالمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لسلسلة هواتف بكسل 9 القادمة تحمل اسم “ملاحظات المكالمة Call Notes”، وفقًا لما ذكرته تسريبات أخيرة.

ومن المقرر أن تقدّم جوجل تلك الميزة من أجل تسجيل المكالمات الهاتفية، وتحويل الكلام فيها إلى نصوص مكتوبة، على غرار ميزة مشابهة موجودة في تطبيق التسجيل الصوتي في أجهزة بكسل.

ويُقال إن تلك الميزة على الأرجح سوف تكون قادرة أيضًا على تلخيص محتوى المكالمة، وعرض اقتراحات لإجراءات يمكن تنفيذها في الهاتف بعد إنهاء المكالمة، مثل إضافة تذكير بموعد اللقاء مع صديق في تطبيق المهام.

ومن أجل الحفاظ على خصوصية المستخدمين وضمان تأمين البيانات، فإن هذه الميزة قد تعمل كاملةً في الأجهزة دون الاستعانة بخوادم جوجل، وذلك من خلال نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة للشركة المخصصة للعمل في الأجهزة.

وتشير تسريبات سابقة إلى أن جوجل ستضيف ذاكرة عشوائية كافية تصل إلى 16 جيجابايت من أجل السماح بتشغيل مزايا الذكاء الاصطناعي في الأجهزة دون الاعتماد على خوادمها السحابية.

وستُعد ميزة “Call Notes” ردًا من جوجل على آبل التي أعلنت ميزة مشابهة ضمن مجموعة مزايا الذكاء الاصطناعي القادمة إلى هواتف آيفون باسم Apple Intelligence.

وكانت جوجل قد أعلنت سابقًا ميزة اكتشاف المكالمات الاحتيالية كإحدى المزايا الأمنية التي ستكون متوفرة في نظام أندرويد 15 القادم.

ومن المنتظر إعلان هواتف بكسل 9 الجديدة في الثالث عشر من أغسطس المقبل، مع تأكيدات من الشركة أن تلك الهواتف ستركز بنحو كبير على مزايا الذكاء الاصطناعي مستفيدةً من قوة نماذج Gemini الخاصة بجوجل.