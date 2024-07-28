تقرير: الصين تسارع في سد فجوة الذكاء الاصطناعي مع أمريكا

تُعد التقنيات المفتوحة المصدر سببًا رئيسيًا للتقدم السريع في مجال الذكاء الاصطناعي في الصين وفرصة للبلاد لأخذ زمام المبادرة، وذلك وفقًا للمقابلات التي أجرتها صحيفة نيويورك تايمز مع عشرات من خبراء التكنولوجيا والباحثين من شركات التكنولوجيا الصينية.

وكانت الولايات المتحدة سباقة في تطوير التقنية الناشئة، مع أن الصين تلحق بها لسد الفجوة.

وفي الأسابيع الأخيرة، كشفت العديد من الشركات الصينية عن تقنيات ذكاء اصطناعي تنافس الأنظمة الأمريكية الرائدة، وأصبحت هذه التقنيات في أيدي المستهلكين والشركات ومطوري البرامج المستقلين في جميع أنحاء العالم.

ويُعد مولد الفيديو Kling من شركة الإنترنت الصينية Kuaishou أحد الأمثلة على ذلك، ويتوفر Kling في الصين منذ أكثر من شهر.

وأصدرت الشركة الناشئة 01.AI روبوت دردشة يطابق النماذج الأمريكية في المعايير المشتركة عند الإطلاق. وعرضت شركة علي بابا السحابية الصينية العملاقة حلًا قويًا للذكاء الاصطناعي أيضًا.

وفي حال اتخذ الغرب إجراءات صارمة تجاه مشاريعه المفتوحة المصدر، فإن المشاريع الصينية قد تصبح المعيار في الأمد المتوسط، مع الأخذ بالحسبان إمكانية أن يؤدي ذلك إلى إبطاء تقدم الصين.

ولا يزال من غير المألوف أن تطلق شركات التكنولوجيا الصينية تكنولوجيا مفتوحة المصدر تُعتمد على نطاق واسع في الغرب، مع أن هذا يحدث.

كما أن الشركات الصينية على استعداد لإطلاق التكنولوجيات للمستهلكين، في حين لا تزال الشركات والحكومات الغربية لديها مخاوف من قضايا، مثل المعلومات المضللة.

وحذر سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، من أن تصدير الذكاء الاصطناعي أو استيراده يعني أيضًا تصدير القيم أو استيرادها.

وتحتاج النماذج المطورة في الصين إلى التحقق من توافقها مع القيم الاشتراكية قبل إطلاقها. ولا يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي توليد صور أو نصوص تتعارض مع الأجندة السياسية للحكومة.

ويوضح مولد الفيديو Kling مخاطر المعلومات الخطأ وتشويه القيمة. وتؤدي كتابة عبارة “احتجاجات ميدان تيانانمين” في التوجيه إلى ظهور رسائل خطأ، في حين يولد النظام مقطع فيديو للبيت الأبيض وهو يحترق.

وتهدف الولايات المتحدة إلى إبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي الصيني من خلال فرض قيود على تصدير الرقاقات المتقدمة، وقد تكون قيود التصدير على نماذج الذكاء الاصطناعي قادمة.

وأعلنت OpenAI أيضًا خططًا للحد بصرامة من استخدام خدماتها من الصين والدول الاستبدادية الأخرى.