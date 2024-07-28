تقرير: أنثروبيك تتجاهل سياسات استخلاص بيانات المواقع

اتهمت شركة Freelancer شركة أنثروبيك المطورة للنماذج اللغوية الكبيرة Claude بتجاهل بروتوكول عدم جمع البيانات الموجود ضمن ملف robots.txt لاستخلاص بيانات مواقعها الإلكترونية.

وفي الوقت نفسه، قال كايل وينز، الرئيس التنفيذي لشركة الإصلاح iFixit، إن شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة تجاهلت سياسة الشركة التي تحظر استخدام محتواها لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وصرح مات باري، الرئيس التنفيذي لشركة Freelancer، بأن زاحف الويب ClaudeBot من أنثروبيك هو الأداة الأكثر عدوانية في استخلاص البيانات.

ويزعم باري أن موقعه عبر الويب حصل على 3.5 ملايين زيارة من زاحف الويب ClaudeBot في غضون أربع ساعات.

وبالمثل، نشر وينز عبر إكس أن زاحف الويب من أنثروبيك زار خوادم iFixit مليون مرة خلال 24 ساعة، وكتب: “أنت تأخذ محتوانا دون أن تدفع، كما أنك تقيد موارد مطورينا”.

وفي شهر يونيو الماضي، اتهمت مجلة Wired شركة أخرى تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي، وهي Perplexity، بالزحف إلى موقعها الإلكتروني، مع أنه يوجد بروتوكول استبعاد الروبوتات، أو robots.txt.

ويحتوي ملف robots.txt عادةً على تعليمات لبرامج زحف الويب فيما يتعلق بالصفحات التي يمكن الوصول إليها وتلك التي لا يمكن الوصول إليها.

ويُعد الامتثال أمرًا طوعيًا، مع أن برامج زحف الويب تتجاهل ملف robots.txt في الغالب.

وبعد نشر مقال Wired، أفادت شركة ناشئة تدعى TollBit تعمل على ربط شركات الذكاء الاصطناعي بناشري المحتوى أن Perplexity ليست وحدها التي تتجاوز تعليمات ملف robots.txt.

ولم تذكر TollBit أسماء، مع أن موقع Business Insider قال إنه علم أن أنثروبيك و OpenAI تتجاهلان البروتوكول أيضًا.

وقال باري إن Freelancer حاولت في البداية رفض طلبات وصول ClaudeBot، مع أنها اضطرت لاحقًا إلى حظر زاحف أنثروبيك بالكامل.

وأضاف: “هذا استخلاص بطريقة فجة يجعل الموقع أبطأ لكل من يعمل عليه ويؤثر في إيراداتنا”.

وقال وينز إن شركة الإصلاح iFixit وضعت إنذارات لحركة المرور العالية، واستيقظ موظفوها في الساعة 3 صباحًا بسبب أنشطة أنثروبيك.

وتوقف ClaudeBot عن استخلاص بيانات iFixit بعد أن أضافت شركة الإصلاح سطرًا في ملف robots.txt يمنع زاحف أنثروبيك على وجه الخصوص.

وقالت شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة إنها تحترم ملف robots.txt وإن ClaudeBot يحترم تلك الإشارة عندما تنفذها iFixit.

وقالت أيضًا إنها تهدف إلى الحد الأدنى من الاضطراب من خلال التفكير في مدى سرعة زحفها إلى النطاقات نفسها، ولهذا السبب فهي تحقق الآن في القضية.

وتستخدم شركات الذكاء الاصطناعي برامج زحف الويب لجمع المحتوى من مواقع الويب التي يمكنها استخدامها لتدريب تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي. وكانت هذه الشركات هدفًا لدعاوى قضائية عديدة نتيجة لذلك، مع اتهامات بانتهاك حقوق التأليف.