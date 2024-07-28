باحثون عُمانيون يطورون معادلة رياضية ثورية لتعزيز كفاءة خوارزميات الذكاء الاصطناعي

حقق باحثون في جامعة السلطان قابوس إنجازًا علميًا بارزًا بتطوير معادلة رياضية مبتكرة تساهم في تعزيز كفاءة خوارزميات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة.

إذ تمكن باحثون في قسم نظم المعلومات في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة السلطان قابوس من تطوير هذه المعادلة التي تميزت بقدرتها على قياس التشابهات الكمية والنوعية في البيانات الضخمة بشكل دقيق وفي آن واحد. وهذه الخطوة الفريدة تمثل قفزة نوعية في مجال معالجة البيانات، حيث تسمح باستخلاص رؤى أعمق وأدق من البيانات المتاحة.

وتعتمد المعادلة الجديدة على مقياس طبيعي يتراوح بين -1 و1، حيث تعكس القيمة المطلقة درجة التشابه الكمي، في حين تشير العلامة إلى التشابه النوعي. ولضمان عدم سيطرة أي من الخصائص على القيمة النهائية يؤخذ مطلق العنصر الأكبر قيمة ليؤدي دور البسط ثم يُحتسب المعدل لعدد العناصر. وهذا النهج المبتكر يوفر أدوات جديدة وقوية للباحثين والممارسين في مجال الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، مما يسهم في تحسين الأداء وتحقيق نتائج أكثر دقة وفعالية في التطبيقات العملية.

وقد أجرى الباحثون سلسلة من التجارب على مختلف البيانات الطبية كتلك المتعلقة بالجينات والسرطان وبعض البيانات الزراعية والتجارية. كما أُجريت عدة دراسات لنتائج التجارب وجرت مقارنتها بالعديد من المعادلات والخوارزميات الرائدة.

وحققت المعادلة الجديدة نتائج واعدة، إذ تفوقت على العديد من المعادلات والخوارزميات التقليدية. وتؤكد هذه النتائج فعالية المعادلة الجديدة في تحسين أداء خوارزميات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة.

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور جميل بن درويش الشقصي، رئيس قسم نظم المعلومات في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة السلطان قابوس، والباحث الرئيسي في المشروع: “تمثل هذه المعادلة الجديدة إضافة كبيرة لمجال الذكاء الاصطناعي، حيث تفتح آفاقًا جديدة للبحث والتطبيق في هذا المجال الحيوي. ونتطلع إلى أن تساهم هذه المعادلة في تطوير تطبيقات مبتكرة في مختلف المجالات، مثل الطب والزراعة والتجارة”.

ويُعدّ هذا الإنجاز العلمي فخرًا للسلطنة، حيث يؤكد مكانة الباحثين العمانيين في مجال الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، ويساهم في تعزيز سمعة السلطنة كمركز للابتكار والبحث العلمي.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور جميل بن درويش الشقصي، قد نجح العام الماضي في تسجيل براءة اختراع في مجال الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة بالتعاون مع باحثين من الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة.

وقد ركزت البراءة المسجلة في تطوير آلية متقدمة تهدف إلى تعزيز الإعلان الرقمي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما تتميز بقدرتها على رفع كفاءة الإعلانات الرقمية، مع الحفاظ على خصوصية المستخدم بشكل تام.

#كلية_الاقتصاد_والعلوم_السياسية في #جامعة_السلطان_قابوس

تتمكن من تسجيل براءة اختراع جديدة

لدكتور جميل الشقصي في مجال الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، بالتعاون مع باحثين من الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة pic.twitter.com/MynYKAnUZ6 — كلية الاقتصاد والعلوم السياسية (@squceps_info) November 13, 2023

كما طور الدكتور الشقصي خلال العام الماضي أيضًا خوارزمية ذكاء اصطناعي قادرة على التعامل مع البيانات غير المتوازنة، وقد أُطلق عليها اسم خوارزمية (الرستاق)، وذلك بالتعاون مع علماء في جامعة إيست أنجليا في المملكة المتحدة. وتُعدّ البيانات غير المتوازنة، تحديًا شائعًا في بيانات الأمن السيبراني والبيانات الطبية والبيانات المالية.