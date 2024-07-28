السعودية تطلق نظامًا إلكترونيًا لتنظيم تجارة التمور وتعزيز تنافسيتها عالميًا

أطلق المركز الوطني للنخيل والتمور في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، نظامًا إلكترونيًا جديدًا يُسمى (نظام الأسواق الموسمية)، لإدارة حركة تداول التمور وتنظيمها في الأسواق الموسمية في المملكة.

ويهدف هذا النظام إلى رفع كفاءة الأسواق في كافة مناطق المملكة، وتحسين جودة البيانات، وتعزيز تنافسية المنتج السعودي من التمور في الأسواق العالمية، ويُعدّ هذا النظام نظامًا إلكترونيًا إلزاميًا، لذلك يشترط التسجيل فيه للتمكن من بيع أو شراء أو تسويق التمور.

ويتيح النظام الجديد للمزارعين والمسوقين والمشترين إتمام عمليات البيع والشراء بشكل إلكتروني وسلس، وتسجيل جميع المعاملات المالية. كما يوفر إمكانية تتبع المبيعات بشكل فوري والاطلاع على متوسطات الأسعار في مختلف الأسواق، مما يساعد في اتخاذ قرارات تسويقية أفضل.

وأشار المركز الوطني للنخيل والتمور، إلى أهمية هذا النظام للإسهام في تحقيق أهداف المركز الإستراتيجية من خلال رفع كفاءة أسواق التمور الموسمية وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع النخيل والتمور، وذلك بتوفير منظومة متكاملة من الخدمات الزراعية والتسويقية.

ويستهدف النظام المزارعين والمسوقين والمشترين، كما يقدم النظام عدة مزايا منها تحسين أساليب البيع، وتنشيط أسواق التمور وجذب المشترين لها، وزيادة عدد الوظائف، وإنشاء برامج بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتصميم حلول تمويلية.

تجارة التمور في السعودية:

يأتي إطلاق هذا النظام في وقت تشهد فيه صناعة التمور في السعودية نموًا ملحوظًا، حيث تحتضن المملكة اليوم أكثر من 36 مليون نخلة، تنتج أكثر من 1.6 مليون طن من التمور سنويًا، وتصدرها إلى أكثر من 119 دولة حول العالم، وبحجم صادرت يبلغ 1.462 مليار ريال، ويسعى النظام الجديد إلى تعزيز هذا النمو من خلال توفير بيئة تسويقية أكثر تنظيمًا وكفاءة.

الجدير بالذكر أنه لن يُسمح بالدخول إلى أسواق التمور إلا بعد التسجيل في نظام الأسواق الموسمية الجديد، لحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع على المستوى المحلي والدولي،

ويدعو المركز الوطني للنخيل والتمور جميع المزارعين والمسوقين والمشترين إلى التسجيل في النظام عبر هذا الرابط.

أهم مزايا نظام الأسواق الموسمية الجديد:

التكامل: يربط النظام بين جميع الأطراف المعنية في سلسلة القيمة، من المزارع وحتى المستهلك النهائي.

يربط النظام بين جميع الأطراف المعنية في سلسلة القيمة، من المزارع وحتى المستهلك النهائي. الشفافية: يضمن النظام الشفافية في المعاملات المالية، ويوفر إمكانية تتبع المبيعات بشكل فوري والاطلاع على متوسطات الأسعار في مختلف الأسواق.

يضمن النظام الشفافية في المعاملات المالية، ويوفر إمكانية تتبع المبيعات بشكل فوري والاطلاع على متوسطات الأسعار في مختلف الأسواق. الكفاءة: يساهم النظام في رفع كفاءة الأسواق في كافة مناطق المملكة، وتحسين جودة البيانات.

يساهم النظام في رفع كفاءة الأسواق في كافة مناطق المملكة، وتحسين جودة البيانات. التنمية المستدامة: يدعم النظام تحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع النخيل والتمور، وذلك من خلال توفير منظومة متكاملة من الخدمات الزراعية والتسويقية.

سعياً لرفع كفاءة أسواق التمور الموسمية، يُعلن #المركز_الوطني_للنخيل_والتمور بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة عن إطلاق

#نظام_الأسواق_الموسمية للتسجيل في النظام:https://t.co/34GWTEpt7C pic.twitter.com/R68Ke0aUSk — المركز الوطني للنخيل والتمور (@NCPD_SA) July 27, 2024