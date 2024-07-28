إضافات Gemini لتعزيز إنتاجيتك في تطبيقات جوجل Workspace

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شاومي تعتزم إطلاق هاتفها القابل للطي Mix Flip في الأسواق العالمية

رئيس سدايا يدشّن مشاريع تقنية ومراكز بيانات هي الأولى من نوعها في السعودية