إسبانيا تحقّق مع آبل بشأن متجر آب ستور

فتحت السلطات الإسبانية تحقيقًا رسميًا مع شركة آبل الأمريكية، وذلك للاشتباه في ممارسات احتكارية محتملة تتعلق بمتجر التطبيقات الخاص بها آب ستور، مما قد يعرضها لغرامات مالية ضخمة، وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.

وأعلنت اللجنة الوطنية الإسبانية للأسواق والمنافسة هذا الأسبوع فتح تحقيق في متجر آب ستور معربةً عن مخاوفها من أن الشركة تفرض شروطًا تجارية غير عادلة على المطورين الذين ينشرون تطبيقاتهم من خلال المتجر.

ويأتي هذا التحقيق بناءً على مبادرة من اللجنة نفسها، نظرًا إلى التأثير الاقتصادي الكبير الذي تتمتع به متاجر التطبيقات في إسبانيا.

وتشير التهم الموجهة إلى آبل إلى احتمالية إساءة استخدامها مركزها المهيمن في السوق، وهو ما يُعد مخالفًا لقوانين المنافسة الإسبانية ومعاهدة العمل في الاتحاد الأوروبي.

وفي حال ثبتت هذه الاتهامات، قد تواجه آبل غرامات ضخمة تصل إلى 10% من إجمالي إيراداتها السنوية العالمية. ويأتي هذا التحقيق، الذي قد يستغرق عامين، ليزيد الضغوط التنظيمية المتزايدة على آبل في أوروبا.

ومن جانبها، أكدت متحدثة باسم “آبل” أن الشركة ستواصل العمل مع السلطات الإسبانية لفهم مخاوفها والاستجابة لها، مشدّدة على أن الشركة تعتقد أن قواعد “آب ستور” متسقة وعادلة، إذ تدفع الشركة أكثر من 90% من الإيرادات للمطورين دون عمولة.

ويأتي التحقيق الإسباني في ظل اتجاه أوسع نحو زيادة التدقيق التنظيمي في سيطرة شركات التقنية الكبرى على الأسواق الرقمية؛ إذ فرضت المفوضية الأوروبية في مارس الماضي غرامة بلغت قيمتها 1.84 مليار يورو على آبل بسبب التضييق على تطبيقات بث الموسيقى مثل سبوتيفاي.

وفي يونيو الماضي، أشارت نتائج أولية للمفوضية الأوروبية إلى أن قواعد متجر آب ستور تنتهك قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي عبر منع المطورين من توجيه المستهلكين إلى طرق دفع بديلة.