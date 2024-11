أبرز الفروق بين أداة SearchGPT ومحرك البحث جوجل

أعلنت شركة OpenAI قبل عدة أيام أداة SearchGPT، وهي أداة بحث جديدة مصممة للتنافس بنحو مباشر مع جوجل. وقد صممت الشركة SearchGPT لجعل تجربة البحث عبر الإنترنت تجربة مختلفة تمامًا. وفي الوقت الحالي هي في المرحلة الأولية وستُدمج مستقبلًا في تطبيق ChatGPT الرئيسي. وقد نشر الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان على X قائلًا، “نعتقد أن هناك مجالًا لجعل البحث أفضل بكثير مما هو عليه اليوم”.

we think there is room to make search much better than it is today.

we are launching a new prototype called SearchGPT: https://t.co/A28Y03X1So

we will learn from the prototype, make it better, and then integrate the tech into ChatGPT to make it real-time and maximally helpful.

