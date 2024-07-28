أبرز الفروق بين أداة SearchGPT ومحرك البحث جوجل

أعلنت شركة OpenAI قبل عدة أيام أداة SearchGPT، وهي أداة بحث جديدة مصممة للتنافس بنحو مباشر مع جوجل. وقد صممت الشركة SearchGPT لجعل تجربة البحث عبر الإنترنت تجربة مختلفة تمامًا. وفي الوقت الحالي هي في المرحلة الأولية وستُدمج مستقبلًا في تطبيق ChatGPT الرئيسي. وقد نشر الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI سام ألتمان على X قائلًا، “نعتقد أن هناك مجالًا لجعل البحث أفضل بكثير مما هو عليه اليوم”.

we think there is room to make search much better than it is today. we are launching a new prototype called SearchGPT: https://t.co/A28Y03X1So we will learn from the prototype, make it better, and then integrate the tech into ChatGPT to make it real-time and maximally helpful. — Sam Altman (@sama) July 25, 2024

ومع إعلان أداة البحث الجديدة، يتساءل الكثير من الأشخاص إذا كانت هذه الأداة أفضل من محرك البحث جوجل أم لا. وهذا الأمر لا يمكن تحديده قبل تجربة هذه الأداة، ومع ذلك هناك أمر واحد مؤكد حتى دون تجربة SearchGPT، وهو أنها مختلفة عن محرك البحث جوجل وغيره من محركات البحث التقليدية، وسنذكر أبرز هذه الفروق فيما يلي:

تعتمد على أسلوب المحادثة لتقديم نتائج البحث:

عند البحث على جوجل يكتب معظم الأشخاص ما يريدون معرفته. على سبيل المثال: إذا كنت تبحث عن ChatGPT، فاكتب “ChatGPT” في مربع البحث وشاهد النتائج التي ستظهر.

مع SearchGPT، يمكنك التحدث مع الأداة من خلال الأسئلة. فبدلًا من كتابة ChatGPT في مربع البحث، يمكنك أن تسأل عما تريد معرفته عنه. يمكنك أن تقول، “من الذي طوّر ChatGPT؟” أو “كم سعر الاشتراك في ChatGPT؟”.

تهدف OpenAI إلى تحسين تجربة البحث بنحو عام لجعلها تفاعلية مع التركيز في تقديم المحتوى العالي الجودة، وعند استخدام هذه الأداة ستظل تجد نتائج من مواقع الويب المختلفة، ولكنك ستبحث عنها بنحو مختلف.

إمكانية طرح أسئلة لمتابعة البحث:

عند استخدام أداة SearchGPT ستتمكن من طرح أسئلة متابعة، كما تفعل عند إجراء محادثة مع شخص ما، وهذا يعني أنك إذا كتبت: “كم سعر الاشتراك في ChatGPT؟”، فيمكنك المتابعة بطرح سؤال آخر مثل: “ما الذي أحصل عليه من الاشتراك المميز؟”.

لا تعرض أداة SearchGPT الإعلانات:

في صفحة نتائج البحث الخاصة بمحرك جوجل ستجد الكثير من الإعلانات؛ إذ يجب عليك التمرير عبر الروابط الممولة (Sponsored) المتعددة قبل الوصول إلى الروابط التي تقدم أفضل محتوى لاستفسارك.

لا تحتوي SearchGPT على إعلانات، لذا فإن النتائج التي ستحصل عليها هي النتائج الفضلى، وقد قالت OpenAI حول موضوع النتائج الجيدة: “الآن، نستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين هذه التجربة من خلال التركيز في المحتوى العالي الجودة”.

تمتاز بواجهة بسيطة وسهلة الاستخدام:

أصبح بحث جوجل يتضمن بعض الأقسام الإضافية في واجهة المستخدم؛ إذ ستجد المربع الخاص بإدخال الاستفسار، وعناصر إضافية مثل موجز Google Discover. وأما أداة SearchGPT فلا تتضمن الواجهةُ الخاصة بها سوى مربع البحث؛ مما يسهّل استخدامها، ويجعل تجربة الاستخدام أفضل بنحو عام مقارنةً بمحركات البحث الأخرى.

العمل مع الناشرين وأصحاب المواقع:

تَعِد OpenAI بالعمل مع الناشرين وأصحاب المواقع للحفاظ على جهودهم، فقد قالت الشركة: “نحن ملتزمون بتوفير منظومة مزدهرة للناشرين والمبدعين. ونأمل مساعدة المستخدمين في اكتشاف مواقع الناشرين مع توفير المزيد من الخيارات للبحث”.

وقال Nicholas Thompson الرئيس التنفيذي لشركة The Atlantic: “إن البحث باستخدام الذكاء الاصطناعي سيصبح من الطرق الرئيسية التي يستخدمها الناس للتنقل عبر الإنترنت، ومن المهم أن تُطَوّر هذه التكنولوجيا بطريقة تقدِّر وتحترم وتحمي الصحافة والناشرين”.

ويُقال إن ملخصات النتائج التي تُنشئها أدوات الذكاء الاصطناعي تهدد بتقليل حركة الزوار إلى المواقع التي تستمد منها معلوماتها، وقد وجدت دراسة أنها يمكن أن تقلل عدد الزيارات بنسبة قدرها 25% بسبب تقليل الاهتمام بروابط المقالات الأصلية.

وأفادت OpenAI بأن SearchGPT تضع في الحسبان المصادر الأصلية، وتشير إليها بطريقة واضحة، وتقول أيضًا إنها تعمل مع الناشرين وأصحاب المواقع لتحسين تصميم الأداة، وتمكينهم من إدارة كيفية ظهور محتواهم في نتائج البحث.

وعلى عكس روبوت ChatGPT الذي يقدم فقط إجابات عن الأسئلة، تقدم SearchGPT إجابة في فقرة قصيرة وموجزة مع إضافة روابط لمصدر المعلومات، وتسمح للمستخدمين بالانتقال إليها لمعرفة المزيد من المعلومات.