Stability AI تطلق نموذجًا لتوليد الفيديو الديناميكي المتعدد الزوايا

قدمت Stability AI تقنية Stable Video 4D، وهو نموذج ذكاء اصطناعي جديد يولّد محتوىً ديناميكيًا ثلاثي الأبعاد من فيديو واحد، وتجمع هذه التقنية بين ابتكارين سابقين.

وتعتمد تقنية Stable Video 4D على تقنية Stable Video 3D الصادرة في شهر مارس، وهي تقنية ولّدت كائنات من الصور بمنظورات جديدة وأنشأت كائنات ثابتة ثلاثية الأبعاد منها.

وتطور Stable Video 4D هذه التقنية من خلال إنتاج محتوى فيديو ثلاثي الأبعاد متحرك (يُعرف أيضًا باسم 4D) من فيديو واحد.

وتعمل Stability AI على توسيع قائمتها المتزايدة من نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، مما يضيف بُعدًا جديدًا مع ظهور Stable Video 4D أول مرة.

وتهدف التقنية إلى أن تكون سهلة الاستخدام، إذ يمكن للمستخدمين إدخال مقطع فيديو، وتحديد مواضع الكاميرا الثلاثية الأبعاد المطلوبة، وتنتج Stable Video 4D بسرعة ثمانية مقاطع فيديو جديدة تتبَّع مشاهدات الكاميرا المحددة، مما يوفر رؤية شاملة للموضوع من زوايا متعددة.

ووفقًا لشركة Stability AI، تستغرق Stable Video 4D نحو 40 ثانية لإنشاء مقاطع فيديو مكونة من 5 إطارات لكل منها عبر 8 زوايا مشاهدة بدقة قدرها 576×576 بكسلًا مع 25 دقيقة إضافية لتحسين 4D.

وتستغرق التقنية وقتًا طويلًا، مع أنها أسرع بكثير من الطرق السابقة التي كانت تستغرق ساعات.

وأوضحت Stability AI أن تقنية Stable Video 4D قادرة على إنشاء مقاطع فيديو جديدة متعددة في وقت واحد، مما يضمن مظهرًا متناسقًا للكائن عبر طرق عرض وطوابع زمنية متعددة.

وقال فارون جامباني، قائد فريق البحث الثلاثي الأبعاد في Stability AI: “نرى إمكانية استخدام Stable Video 4D في إنتاج الأفلام والألعاب والواقع المعزز والواقع الافتراضي وحالات الاستخدام الأخرى التي تحتاج إلى عرض كائنات ثلاثية الأبعاد متحركة ديناميكيًا من زوايا الكاميرا العشوائية”.

وأوضح جامباني أن الأبعاد الأربعة تشمل العرض والارتفاع والعمق والزمن. ويعني هذا أن تقنية Stable Video 4D قادرة على عرض كائن ثلاثي الأبعاد متحرك من زوايا الكاميرا المختلفة وكذلك في طوابع زمنية مختلفة.

واستطاعت الشركة تطوير تقنية Stable Video 4D من خلال الجمع بين نقاط القوة في نماذج Stable Video Diffusion و Stable Video 3D مع الضبط باستخدام مجموعة بيانات كائنات ثلاثية الأبعاد ديناميكية منسقة.

وتعمل الشركة على تحسين التقنية حتى تستطيع معالجة نطاق واسع من مقاطع الفيديو الحقيقية بالإضافة إلى مجموعات البيانات الاصطناعية التي تدرب عليها حاليًا.

وتتوفر تقنية Stable Video 4D لتقييم الأبحاث عبر منصة Hugging Face، ولم تعلن Stability AI بعدُ الخيارات التجارية.