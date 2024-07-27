NIO تطلق رسميًا هاتفها الذكي Phone 2

عقدت Nio حدث يوم الابتكار في شنغهاي، وشمل الحدث إعلانها هاتفها الذكي الجديد Phone 2.

وتلتزم شركة صناعة السيارات الكهربائية بخطتها لإصدار الهواتف على أساس دورة سنوية، بل إنها تسبق الموعد المحدد، إذ طرحت هاتفها الأول Phone في شهر سبتمبر من العام الماضي.

ويبدو هاتف Phone 2 من NIO مشابهًا جدًا لهاتف Phone سواء في التصميم أو في المواصفات.

ويُعد عامل الجذب الرئيسي في Phone 2 هو التكامل العميق بين الهاتف وقائمة السيارات الكهربائية لشركة NIO.

ومثل هاتف Phone، يحتوي Phone 2 على زر مخصص على الجانب الأيسر من الإطار للتحكم في وظائف السيارة المتصلة. وعند الضغط لمدة طويلة على هذا الزر، أصبح بإمكانك الآن تخصيص إجراء من اختيارك.

ويعمل Phone 2 أيضًا بصفته مفتاحًا للسيارة، من خلال إضافة Nio لشريحة UWB، ومن المفترض أن تسهل تقنية UWB العثور على سيارتك، بالإضافة إلى مزايا الراحة الأخرى، مثل القدرة على تسجيل موقع السيارة ورقم مكان وقوف السيارة بمجرد ركنها تلقائيًا.

كما تتيح لك ميزة NIO Link Car Broadcast التفاعل مع هاتفك من خلال نظام المعلومات والترفيه في السيارة. ووسعت NIO الدعم ليشمل تطبيقات إضافية، مثل المعرض وتصفح الملفات وتطبيقات أوفيس المتنوعة وتطبيقات الدردشة.

ويأتي هاتف Phone 2 مزودًا بشاشة منحنية من نوع E7 OLED من سامسونج بقياس قدره 6.82 بوصات وبدقة قدرها 3168×1440 بكسلًا وبمعدل تحديث قدره 120 هرتزًا وذروة سطوع قدرها 2600 شمعة في المتر المربع مع تقنية LTPO، مما يسمح للشاشة بضبط معدل التحديث ديناميكيًا.

ويعمل هاتف NIO الجديد بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 مع وحدة معالجة الرسومات Adreno 750 ومحرك كوالكوم للذكاء الاصطناعي.

ويقترن المعالج بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5X قدرها 12 جيجابايت أو 16 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية من نوع UFS4.0 قدرها 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت، ولا يوجد دعم لبطاقة التوسعة.

ويوجد في الجهة الخلفية كاميرا ثلاثية بعدسة رئيسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 48 ميجابكسل، وعدسة مقربة بدقة قدرها 50 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة قدرها 12 ميجابكسل.

ويوجد قارئ بصمات الأصابع تحت الشاشة، ويدعم الهاتف ميزة تعرف الوجه لفتح القفل، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم SKYUI2.0 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14.

ويقدم الهاتف NOMI GPT، وهي مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي. وزودت الشركة الهاتف بنظام التبريد Gun Yu لإدارة الحرارة أثناء المهام الصعبة.

وتزعم NIO أن الهاتف يحافظ على درجة حرارة سطحية قدرها 40 درجة مئوية أثناء تشغيل لعبة Honor of Kings بمعدل قدره 119 إطارًا في الثانية، و 47.6 درجة مئوية أثناء تشغيل لعبة Honkai Impact 3 بمعدل قدره 59.5 إطارًا في الثانية.

ويستمد الجهاز الطاقة من بطارية بسعة قدرها 5020 ميلي أمبير تدعم الشحن السلكي بقوة قدرها 80 واطًا كما تدعم الشحن اللاسلكي بقوة قدرها 50 واطًا والشحن اللاسلكي العكسي بقوة قدرها 10 واط.

وتطرح NIO هاتف Phone 2 بسعر قدره 895 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 512 جيجابايت، و 950 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 1 تيرابايت، و 1035 دولارًا لنسخة 16 جيجابايت + 1 تيرابايت.