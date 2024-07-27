هواوي تطلق حاسوب MateBook 14 المزود بالذكاء الاصطناعي في السعودية

أطلقت شركة هواوي الجيل الجديد من حاسوب (MateBook 14) المزود بتقنيات الذكاء الاصطناعي رسميًا في المملكة العربية السعودية.

يتميز حاسوب (MateBook 14) إصدار عام 2024، بالأداء القوي والتصميم الأنيق، والشاشة التي تعمل باللمس، وعمر البطارية الطويل، بالإضافة إلى مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعمل والإبداع والتواصل.

ويتوفر الجهاز الآن في موقع هواوي الرسمي ومتاجر التجزئة المختارة في السعودية بسعر يبدأ من 2999 ريالًا سعوديًا. ويتوفر بلونين، هما: الرمادي الفضي والأخضر.

شاشة من نوع (OLED) تعمل باللمس مع حماية للعين:

يأسر حاسوب (MateBook 14) الجديد الأنظار بشاشته الساطعة من نوع (OLED)، التي يبلغ مقاسها 14.2 بوصة، وتمتاز بدقتها العالية التي تبلغ 1920 × 2880 بكسلًا، كما تعمل باللمس، وتدعم استخدام قلم هواوي M-Pencil (الجيل الثالث).

كما تدعم الشاشة العديد من أوضاع التدرّج اللوني، بما يشمل: sRGB، و P3 وAdobe RGB، لإعادة إنتاج كل صورة برونقها المتألق الأصلي، مما يمنحك تجربة بصرية لا مثيل لها.

بالإضافة إلى ذلك، تمتاز هذه الشاشة بمعدل التحديث العالي الذي يبلغ 120 هرتزًا، مما يجعلها مثالية لمشاهدة المحتوى، واللعب بالألعاب، وتحرير الصور ومقاطع الفيديو، والعمل على مهام العمل المتعددة.

علاوة على ذلك، صُممت الشاشة لحماية العين، فهي حاصلة على شهادة حماية البصر (Eye Comfort) من (TÜV Rheinland)، وتدعم مزية التعتيم العالي التردد البالغ 1920 هرتزًا في البيئات المعتمة، مما يسمح لك بالانغماس براحة في العمل والترفيه دون القلق بشأن إجهاد العين.

التصميم الأنيق والنحيف:

يمتاز حاسوب (MateBook 14) الجديد بالتصميم الأنيق والنحيف، إذ يبلغ وزنه 1.31 كجم فقط؛ لأنه مصنوع من سبائك الألمنيوم الخفيفة والمتينة للغاية، ويبلغ سُمكه 14.5 ملم، مما يجعله سهل الحمل والاستخدام أثناء التنقل.

كما يضم الجهاز لوحة مفاتيح دون إطار، وقد أدت إزالة الإطار إلى جعل الأزرار منحنية، مما جعل الكتابة أسهل وأسرع، وجعل دخول الأتربة والغبار أكثر صعوبة.

الأداء القوي:

يعمل حاسوب (MateBook 14) بمعالج (Intel Core Ultra 7) الجديد بقدرة تبلغ 40 واطًا (TDP)، مع بطاقة رسومات مدمجة من نوع Intel Arc، مما يجعل معالجة المهام الثقيلة والبيانات المكثفة أمرًا سهلًا للغاية.

بالإضافة إلى ذلك، تعزز مزية (SuperTurbo) المطورة سرعة نظام التشغيل، وتشغيل البرامج والتطبيقات، فعلى سبيل المثال: يمكنك تشغيل الحاسوب خلال ثانية واحدة، وفتح التطبيقات والملفات خلال ثوانٍ معدودة حسب حجمها.

علاوة على ذلك، يمتاز هذا الحاسوب بنظام تبريد جديد كليًا يعتمد على مروحتين من طراز (Dual Shark Fin)، حيث تزيد شفرات المروحة العالية الكثافة من دوران الهواء بنسبة تبلغ 40% وتحسّن تدفق الهواء دون إنتاج ضجيج إضافي.

أهم مزايا الذكاء الاصطناعي في حاسوب (MateBook 14) الجديد:

لا يقتصر تميز حاسوب (MateBook 14) الجديد من هواوي على تصميمه الأنيق وأدائه القوي وشاشته الساحرة، بل يتعداه إلى عالم الذكاء الاصطناعي المتطور. فبفضل مجموعة من المزايا الذكية الحصرية من هواوي، يقدم MateBook 14 تجربة مستخدم فريدة من نوعها، وتشمل هذه المزايا:

مزايا AI Camera و AI Sound: تحسّن مزايا الذكاء الاصطناعي جودة الصوت والصورة في المكالمات المرئية، مما يضمن وضوح صوتك وتركيز الكاميرا عليك بشكل دقيق حتى في بيئات العمل الصاخبة.

تحسّن مزايا الذكاء الاصطناعي جودة الصوت والصورة في المكالمات المرئية، مما يضمن وضوح صوتك وتركيز الكاميرا عليك بشكل دقيق حتى في بيئات العمل الصاخبة. مزايا AI Minutes و AI Search: تساعد هذه المزايا الذكية، التي تعمل بنماذج (Huawei Pangu) في العثور على المعلومات والبحث عن الملفات وتنظيم المهام بسرعة وسهولة، مما يزيد من إنتاجيتك بشكل كبير.

تساعد هذه المزايا الذكية، التي تعمل بنماذج (Huawei Pangu) في العثور على المعلومات والبحث عن الملفات وتنظيم المهام بسرعة وسهولة، مما يزيد من إنتاجيتك بشكل كبير. خاصية Super Device: تقدم لك هذه الخاصية التفاعل السلس مع هاتفك، والجهاز اللوحي، والشاشات، وسماعات الأذن، وأي حاسوب آخر، إذ تجمع خاصية Super Device بين جميع أجهزتك بتفاعلات وتدفقات بيانات سهلة، مما يسمح لك بزيادة إنتاجيتك، مما يجعل إدارة جميع أجهزتك والوصول إلى ملفاتك أسهل من أي وقت مضى.

بالإضافة إلى ذلك، يمتاز حاسوب (MateBook 14) بأنه يضم هوائي (HUAWEI Metaline) لاتصال لاسلكي مستقر وموثوق يصل إلى 270 مترًا. أي ما يعادل ملعبين ونصف ملعب كرة قدم قياسي. حتى إذا كنت تعمل في غرفة مختلفة بعيدًا عن جهاز التوجيه، يضمن هوائي HUAWEI Metaline إمكانية اختراق الإشارات الجدران للحفاظ على اتصال مستقر باستخدام تقنيات مقاومة التشويش.

وهذا يقلل من التقاط الإشارات غير الصحيحة بنحو كبير، ويوفر اتصالات أكثر استقرارًا، مما يسمح لك بالاستمتاع ببث فيديو سلس ومكالمات جماعية دون أي انقطاع.

لذلك (MateBook 14) ليس مجرد حاسوب محمول، بل هو شريك ذكي يواكب تطورك ويقدم لك كل ما تحتاج إليه لتحقيق أقصى استفادة من وقتك. فبفضل المواصفات القوية والتصميم الأنيق والذكاء الاصطناعي المتكامل، يوفر لك MateBook 14 تجربة عمل أكثر سلاسة وإنتاجية، ويفتح آفاقًا جديدة للإبداع والابتكار.

السعر:

يُباع حاسوب (MateBook 14) الجديد من هواوي في السعودية بسعر يبدأ من 2999 ريالًا سعوديًا. ويتوفر بلونين، هما: الرمادي الفضي والأخضر.