ميسترال تطلق نموذج ذكاء اصطناعي جديدًا لمنافسة ميتا

أصدرت شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة الفرنسية ميسترال نموذجها اللغوي الكبير الجديد Large 2 الهادف إلى تقديم أداء مماثل لنموذج ميتا Llama 3 مع كونه أكثر كفاءة.

ويتميز Large 2، وهو الجيل الثاني من النموذج اللغوي الكبير الرئيسي للشركة، بتحسينات كبيرة في توليد التعليمات البرمجية والرياضيات والمنطق والدعم المتعدد اللغات واستدعاء الوظائف مقارنةً بسابقه.

ومع نافذة سياق تحتوي على 128 ألف رمز مميز، يدعم Large 2 عشرات اللغات، ويشمل ذلك الفرنسية والألمانية والإسبانية والإيطالية والبرتغالية والعربية والهندية والروسية والصينية واليابانية والكورية. كما أنه يتعامل مع أكثر من 80 لغة برمجة، مثل Python و Java و C و ++C و JavaScript و Bash.

وتقول ميسترال إن Large 2 يضع معايير جديدة في نسبة الأداء إلى تكلفة الخدمة.

وفي معيار MMLU، حققت النسخة المدربة سابقًا دقة قدرها 84.0 في المئة، مسجلة رقمًا قياسيًا من ناحية الأداء إلى التكلفة أمام النماذج اللغوية الكبيرة المفتوحة المصدر.

ويتفوق Large 2 على سابقيه في توليد التعليمات البرمجية، وينافس النماذج الرائدة، مثل GPT-4o و Claude 3.5 Sonnet و Llama 3.

وكان أحد محاور التطوير هو تحسين الاستدلال وتقليل ميل النموذج إلى الهلوسة. وعززت ميسترال Large 2 ليكون حذرًا وانتقاديًا في ردوده، ويعترف عندما لا يتمكن من إيجاد حل أو يفتقر إلى المعلومات الكافية لتقديم إجابة واثقة.

وتقول الشركة إن هذا التركيز على الدقة ينعكس في الأداء المحسن في المهام الرياضية، مع أن النموذج لا يسجل أرقامًا قياسية في هذا المجال.

ويتميز النموذج أيضًا بقدرات محسنة لاستدعاء الوظائف واسترجاع المعلومات، إذ دربته ميسترال على تنفيذ استدعاءات الوظائف المتوازية والمتسلسلة بطريقة موثوقة.

وتقول ميسترال إن هذه القدرات المحسنة تسمح للنموذج بأن يكون بمنزلة الأساس لتطبيقات الأعمال المعقدة.

ويتوفر Large 2 من خلال منصة ميسترال و Azure AI Studio و Amazon Bedrock و IBM watsonx.ai و Google Vertex AI.

وتتاح البيانات الأساسية للنموذج التعليمي للتنزيل بحجم قدره 228 جيجابايت، وهي مستضافة عبر منصة HuggingFace بموجب ترخيص أبحاث ميسترال، الذي يسمح بالاستخدام والتعديل لأغراض بحثية وغير تجارية.

ومن أجل الاستخدام التجاري مع الاستضافة الخاصة، يلزم الحصول على ترخيص ميسترال التجاري.