مزايا مخفية في نظام iOS 18 وكيفية استخدامها

يقدم نظام التشغيل iOS 18 الجديد مزايا متعددة لهواتف آيفون، وأبرزها: القدرة على تخصيص شاشة القفل والشاشة الرئيسية، ومزايا جديدة لتطبيق الرسائل، وتطبيقًا جديدًا مخصصًا لكلمات المرور مع التصميم الجديد لتطبيق الصور.

لم تطلق آبل الإصدار النهائي لنظام iOS 18 بعدُ، ولكن في الوقت الحالي يتوفر الإصدار التجريبي العام الذي يمكنك تثبيته لتجربة جميع المزايا والإعدادات الجديدة القادمة إلى هواتف آيفون التي عرضتها آبل في مؤتمر WWDC في يونيو.

وكما هي الحال عند إعلان إصدار جديد من نظام تشغيل هواتف آيفون، تُولي آبل بعضَ المزايا اهتمامًا كبيرًا، ولا تتحدث عن المزايا الأخرى. وفي كل عام، بعد تثبيت أحدث إصدار من نظام iOS ستجد العديد من المزايا المخفية المفيدة التي يمكن أن تؤثر في كيفية استخدامك لهاتف آيفون.

إذا كنت تستخدم الإصدار التجريبي من نظام التشغيل iOS 18، أو تنتظر الإصدار النهائي فهناك بعض المزايا والإعدادات المخفية التي لم تتحدث عنها آبل ولكن تنبغي معرفتها؛ لأنها مفيدة وستحسّن تجربة استخدام هواتف آيفون بنحو كبير، وسنذكر من هذه المزايا ما يلي:

1- إمكانية إيقاف تشغيل هاتف آيفون من مركز التحكم الجديد:

لا يتعين عليك الضغط على أي أزرار مادية لإيقاف تشغيل هاتف آيفون إذا كنت تستخدم نظام التشغيل iOS 18؛ إذ يتضمن مركز التحكم المعاد تصميمه جميع عناصر التحكم الأساسية، مثل: سطوع الشاشة ومستوى الصوت وأزرار التحكم في البلوتوث وشبكة الواي فاي، ولكن هناك العديد من أزرار التحكم الجديدة، مثل: زر إيقاف تشغيل هاتف آيفون.

كل ما عليك فعله هو التمرير إلى الأسفل من الجهة اليمنى العلوية من الشاشة الرئيسية، ثم الضغط مطولًا على زر الطاقة الجديد في الجهة اليُمنى العلوية من مركز التحكم، ثم سيظهر شريط التمرير الذي يمكنك سحبه لإيقاف تشغيل هاتف آيفون.

لإعادة تشغيل الهاتف ما يزال يتعين عليك الضغط مطولًا على الزر الجانبي المادي.

2- إمكانية مشاركة كلمة مرور شبكة الواي فاي الخاصة بك باستخدام رمز الاستجابة السريعة:

توجد عدة طرق يمكنك من خلالها مشاركة كلمة مرور شبكة الواي فاي مع أشخاص آخرين عبر هاتف آيفون، وهناك طريقة جديدة للقيام بذلك في نظام التشغيل iOS 18 وهي مشاركة رمز الاستجابة السريعة الذي يتضمن معلومات عن شبكة الواي فاي مع عدة أشخاص بسهولة.

يساعد استخدام رمز الاستجابة السريعة (QR Code) في سد بعض الفجوات فيما يتعلق بكيفية مشاركة معلومات شبكة الواي فاي الخاصة بك بسرعة مع أشخاص آخرين؛ إذ يمكنك مشاركة هذه المعلومات مع عدة أشخاص في وقت واحد، بدلًا من إرسالها بنحو فردي، ويمكنك أن تطلب من الجميع مسح رمز الاستجابة السريعة من هاتفك. كما ستتمكن من مشاركة الرمز مع شخص غير محفوظ كجهة اتصال، ومع شخص يستخدم جهازًا يعمل بنظام أندرويد.

ولتجربة هذه المزية، اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى تطبيق كلمات المرور الجديد، ثم انتقل إلى قسم (الواي فاي) Wi-Fi. انقر على الشبكة التي تريد مشاركتها، ثم انقر فوق خيار (إظهار رمز الاستجابة السريعة للشبكة) Show Network QR Code. إذا صور الشخص الآخر رمز الاستجابة السريعة بكاميرا هاتفه، فسيتصل مباشرة بشبكة الواي فاي.

3- إمكانية تغيير عرض شعاع المصباح اليدوي:

مع أنه من الممكن تغيير شدة إضاءة المصباح اليدوي في هاتف آيفون، فإن نظام التشغيل iOS 18 يسمح لك أيضًا بضبط عرض شعاع الضوء، إذا كان لديك طراز متوافق مع هذه المزية.

لاستخدام هذه المزية الجديدة، شغّل المصباح اليدوي من شاشة القفل أو مركز التحكم، وستظهر واجهة مستخدم جديدة في الجزيرة الديناميكية.

يمكنك تغيير شدة الضوء بالتمرير إلى الأعلى أو إلى الأسفل، ولكن لتغيير عرض الشعاع، ستحتاج إلى التمرير إلى الجهة اليسرى أو الجهة اليمنى. وإذا نقرت فوق أي مكان على الجزيرة الديناميكية، فيمكنك إيقاف تشغيل المصباح اليدوي.

من المهم معرفة أن هذه المزية تعمل فقط على طرز آيفون التي تتضمن الجزيرة الديناميكية، وتشمل:

آيفون 14‌ برو.

آيفون 14‌ برو ماكس.

آيفون 15‌.

آيفون 15‌ بلس.

آيفون 15‌ برو.

آيفون 15‌ برو ماكس.

4- إمكانية إخفاء أسماء التطبيقات من الشاشة الرئيسية:

في نظام التشغيل iOS 18، يمكنك إخفاء أسماء التطبيقات التي تراها في الجهة السفلية من أيقونة كل تطبيق على الشاشة الرئيسية. وللقيام بذلك، اضغط مطولًا على أي مساحة فارغة على الشاشة الرئيسية لتفعيل وضع الاهتزاز، ثم اضغط على زر (تحرير) Edit، ثم اختر (تخصيص) Customize.

ستظهر قائمة في الجهة السفلية من الشاشة؛ اختر خيار (كبير) Large، وستصبح أيقونات التطبيقات أكبر قليلًا وتختفي أسماء التطبيقات.