تدعم ساعة سامسونج الذكية الجديدة Galaxy Watch7 العديد من مزايا تتبع المؤشرات الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتُعدّ من أفضل وأحدث الساعات الذكية التي تعمل بنظام أندرويد.

تأتي هذه الساعة مع مجموعة قليلة من التحسينات مقارنةً بالإصدار السابق، وهذا يعني أن الأشخاص الذين يستخدمون Galaxy Watch6 قد لا يفكرون بالترقية، وأما الأشخاص الذين يرغبون في شراء ساعة ذكية جديدة ولم يستخدموا من قبل أيًا من ساعات سامسونج، فستكون Galaxy Watch7 الجديدة من أبرز الساعات التي يمكنهم التفكير في اختيارها.

إليك مراجعة شاملة لساعة سامسونج Galaxy Watch7 الجديدة لتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي تتمتع بها:

التصميم والشاشة:

تأتي ساعة سامسونج الذكية الجديدة Galaxy Watch7 بالتصميم ذاته الخاص بالطراز السابق؛ إذ تأتي في هيكل دائري وتتضمن أزرارًا مادية، والفرق البارز بين كلا الاصدارين وجود مجموعة مستشعرات تتبع المؤشرات الصحية BIA الجديدة في الجزء السفلي من ساعة Galaxy Watch7 التي تبرز بنحو واضح.

تتوفر ساعة Galaxy Watch 7 بحجمين، هما: 40 ملم، و 44 ملم، ويضم الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 40 ملم شاشة Super AMOLED يبلغ مقاسها 1.3 بوصة، وتمتاز بدقة قدرها 432 × 432 بكسلًا. وأما الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 44 ملم فيضم شاشة Super AMOLED يبلغ مقاسها 1.5 بوصة، وتمتاز بدقة قدرها 480 × 480 بكسلًا.

المعالج والمزايا الأساسية:

تعمل ساعة بمعالج Exynos W1000 وتعمل بنظام التشغيل Wear OS 5 وواجهة المستخدم One UI 6 Watch. ويضم معالج Exynos W1000 المُصنّع بتقنية قدرها 3 نانومتر وحدة معالجة مركزية أسرع بمعدل ثلاث مرات ويمتاز بكفاءة أفضل في استخدام الطاقة بنسبة تبلغ 30% مقارنةً بالطراز السابق. وتأتي هذه الساعة مع سعة قدرها 2 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وسعة قدرها 32 جيجابايت من مساحة التخزين.

تتميز ساعة Watch 7 بمجموعة متطورة من المستشعرات التي تتيح تتبعًا دقيقًا لمجموعة واسعة من المؤشرات الصحية. فبالإضافة إلى تتبع معدل ضربات القلب ونسبة الأكسجين في الدم، تقدم الساعة ميزة متقدمة لتتبع مراحل النوم بدقة عالية، مما يساعدك على فهم أنماط نومك وتحسين جودته.

وباستخدام هذه الساعة يمكنك مراقبة أكثر من 100 تمرين بدقة، وتنظيم إجراءات مخصصة باستخدام Workout Routine للمساعدة في الوصول إلى أهداف اللياقة البدنية الخاصة بك. كما تتضمن ساعة سامسونج الجديدة مجموعة واسعة من المزايا، منها:

مزية Race لمقارنة الأداء لحظيًا مع الإنجازات السابقة، مما يضمن التقدم المستمر والتحفيز المستدام.

مزية Body Composition التي تقدم لمحة كاملة عن مقاييس لياقتك البدنية وصحتك للحصول على فهم شامل لجسمك.

خوارزمية الذكاء الاصطناعي (AI algorithm) المحسنة لتحليل النوم بدقة عالية.

مزية Heart Rate monitoring التي تراقب معدل ضربات القلب وترسل تنبيهات لحظيًا في حال اكتشاف معدلات ضربات القلب غير الطبيعية.

مزية اكتشاف انقطاع التنفس في أثناء النوم (Sleep Apnea) وهي مزية جديدة كُليًّا ومرخصة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. وتسمح هذه المزية للساعة بتتبع العلامات المحتملة لانقطاع التنفس في أثناء النوم.

مؤشر AGEs الذي يقدم نظرة عامة على الصحة الأيضية وعملية الشيخوخة البيولوجية، فهو يقيس مركبات AGE التي تنتج في جسم الإنسان عند تأكسد جزيئات البروتين والدهون بواسطة جزيئات السكر. ويمكن أن يساعد قياس مؤشر AGEs في التنبؤ بمخاطر الإصابة بمرض السكري والنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

البطارية:

تحتوي ساعة Galaxy Watch7 على بطارية تبلغ سعتها 425 ميلي أمبير في الساعة للطراز الذي يأتي بمقاس قدره 44 ملم، وأما الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 40 ملم فيحتوي على بطارية تبلغ سعتها 300 ميلّي أمبير في الساعة.

يمتاز معالج Exynos W1000 بالكفاءة العالية في استهلاك الطاقة؛ مما يساعد في إطالة عمر البطارية؛ إذ يمكن أن تستمر هذه الساعة بالعمل لمدة تصل إلى يومين حسب المزايا المستخدمة.

السعر:

أطلقت شركة سامسونج ساعة Galaxy Watch7 في 24 من يوليو الجاري بحجمين، هما: 40 مم الذي يُباع بسعر قدره 300 دولار ويتوفر باللونين الكريمي والأخضر، والطراز الذي يأتي بمقاس قدره 44 مم والذي يُباع بسعر قدره 330 دولارًا ويتوفر باللونين الأخضر والفضي.

تتوفر طرز تدعم تقنية LTE من Galaxy Watch7 بسعر قدره 350 دولارًا للطراز الذي يأتي بمقاس قدره 40 مم، وبسعر قدره 380 دولارًا للطراز الذي يأتي بمقاس قدره 44 مم.

هل ساعة Galaxy Watch7 مناسبة لك؟

إذا كنت ترغب في استخدام ساعة ذكية أول مرة، وتريد الحصول على تجربة استخدام مميزة، وترغب في تتبع النوم بدقة والتدريبات الرياضية المختلفة، فستكون هذه الساعة مناسبة لك.

كما ستكون مناسبة لك إذا كنت تستخدم بالفعل واحدًا من هواتف سامسونج جالاكسي أو هواتف Pixel، وترغب في شراء ساعة ذكية تتكامل بسلاسة مع هذه الهواتف.

إليك المواصفات الكاملة لساعة سامسونج Galaxy Watch7 الذكية الجديدة:

Galaxy Watch7 المعالج معالج Exynos W1000. الشاشة الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 44 ملم: يضم شاشة من نوع (Super AMOLED)، بمقاس قدره 1.5 بوصة، وبدقة قدرها 480 × 480 بكسلًا.

الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 40 ملم: يضم شاشة من نوع (Super AMOLED)، بمقاس قدره 1.3 بوصة، وبدقة قدرها 432 × 432 بكسلًا. خيارات مساحة التخزين الداخلية 32 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 2 جيجابايت. البطارية الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 44 ملم: 425 ميلّي أمبير في الساعة.

الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 40 ملم: 300 ميلّي أمبير في الساعة. المستشعرات الأساسية مستشعر BioActive من سامسونج، ومستشعر درجة الحرارة، ومقياس التسارع، والجيروسكوب، ومستشعر الإضاءة المحيطة. الوزن الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 44 ملم: 33.8 جرامًا. الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 40 ملم: 28.8 جرامًا. الاتصال شبكات الواي فاي، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)،

ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS). الألوان الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 44 ملم: الأخضر والفضي.

الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 40 ملم: الأخضر، والكريمي. نظام التشغيل Wear OS 5. السعر يبدأ من 300 دولار.