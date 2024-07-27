ما الجديد في تطبيق الآلة الحاسبة في نظام ‌iOS 18‌؟

لا تضيف آبل عادةً الكثير من المزايا الجديدة إلى تطبيق الآلة الحاسبة عند تحديث نظام التشغيل iOS، ولكن في نظام iOS 18، يحصل هذا التطبيق على إصلاح شامل ملحوظ، بالإضافة إلى التكامل مع تطبيق الملاحظات (Notes) لتسهيل إنجاز بعض المهام.

إليك كل ما هو جديد في تطبيق الآلة الحاسبة في نظام ‌iOS 18‌:

1- ملاحظات الرياضيات:

أكبر تغيير في تطبيق الآلة الحاسبة إضافة مزية جديدة تسمى ملاحظات الرياضيات (Math Notes)، وهي مزية تعتمد على التكامل بين تطبيقي الآلة الحاسبة والملاحظات.

تتيح لك ملاحظات الرياضيات كتابة المعادلات في تطبيق الملاحظات وحلها تلقائيًا بالاستعانة بتطبيق الآلة الحاسبة بعد كتابة علامة يساوي (=) مباشرة.

يمكنك كتابة مسائل حسابية سهلة أو معادلات معقدة، واختيار أسماء محددة للمتغيرات، ثم استخدام هذه الأسماء لحساباتك، على سبيل المثال؛ إذا كتبت: العشاء = 57 دولارًا والملابس = 200 دولار في ملاحظة معينة، فيمكنك بعد ذلك كتابة “العشاء + الملابس” وإضافة علامة يساوي والحصول على المجموع؛ إذ ستفهم مزية ملاحظات الرياضيات ما تشير إليه تلك الكلمات.

بالإضافة إلى إمكانية استخدام مزية ملاحظات الرياضيات في تطبيق الملاحظات، يمكنك استخدامها أيضًا في تطبيق الآلة الحاسبة مباشرةً باتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الآلة الحاسبة. انقر فوق رمز الآلة الحاسبة في الجهة اليسرى السفلية. انقر فوق خيار (ملاحظات الرياضيات) Math Notes. انقر فوق رمز الملاحظة الجديدة في الجهة اليمنى السفلية من الشاشة. ابدأ بكتابة المعادلات.

إذا كنت تريد العودة إلى واجهة الآلة الحاسبة القياسية، فما عليك سوى النقر مرة أخرى على رمز الآلة الحاسبة في الجهة اليسرى السفلية، ثم اختيار (الأساسي) Basic أو (العلمي) Scientific.

2- إمكانية استخدام ملاحظات الرياضيات في تطبيقات أخرى:

يمكنك الحصول على نتائج تلقائيًا لأي مسألة حسابية تكتبها في التطبيقات المختلفة عبر مزية ملاحظات الرياضيات، فإذا كتبت معادلة في تطبيق الرسائل على سبيل المثال، فستحصل على نتيجة تلقائيًا.

3- تحويل الوحدات:

عند استخدام ملاحظات الرياضيات في نظام ‌iOS 18‌ يمكنك إجراء تحويلات للوحدات أيضًا وليس حل المسائل الرياضية فقط، وما عليك سوى كتابة ما تريد تحويله، وستحصل على النتيجة تلقائيًا. على سبيل المثال: إذا كتبت: 10 كيلوجرامات إلى باوند (10 kilograms to pounds) في واجهة Math Notes في تطبيق الآلة الحاسبة، فستحصل على النتيجة تلقائيًا.

ويمكنك تحويل الوحدات أيضًا في أداة البحث وتطبيق الرسائل وتطبيق الملاحظات وليس في تطبيق الآلة الحاسبة فقط.

4- سجلّ الحسابات:

إذا فتحت تطبيق الآلة الحاسبة في هاتف آيفون بعد تحديث نظام التشغيل إلى ‌iOS 18‌ ونقرت على الزر الثلاثي الخطوط في الجهة اليسرى العلوية من واجهة التطبيق، فيمكنك رؤية سجل يتضمن جميع الحسابات التي أدخلتها في التطبيق.

تُحفظ الحسابات التي أجريتها باستخدام الآلات الحاسبة الأساسية أو العلمية في تطبيق الآلة الحاسبة، وتحفظ الحسابات التي استخدمتَ مزية ملاحظات الرياضيات لحسابها في تطبيق الملاحظات.

يمكنك الضغط مطولًا على أي من الحسابات السابقة لنسخ التعبير الرياضي أو النتيجة، ويمكنك حذفها من القائمة بالنقر فوق زر (حذف) Delete. ويمكنك أيضًا النقر فوق زر (تحرير) Edit لتحديد عدة حسابات لحذفها، أو استخدام خيار (حذف الكل) Delete All لمسح سجل الحسابات كاملًا.

5- إمكانية إظهار الآلة الحاسبة العلمية بالاتجاه الرأسي:

في نظام ‌iOS 18‌ يوجد خيار لاستخدام الآلة الحاسبة العلمية في الاتجاه الرأسي، لذا لن تحتاج إلى تحويل اتجاه هاتف آيفون إلى الاتجاه الأفقي للوصول إليها.