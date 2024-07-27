كيف تستخدم إضافات Gemini لتعزيز إنتاجيتك في تطبيقات جوجل Workspace؟

لا تقتصر قدرة روبوت الدردشة Gemini من جوجل على كتابة النصوص والإجابة عن الاستفسارات والترجمة واقتراح الأفكار الجديدة، بل يمكنه أيضًا الوصول إلى ملفات العمل المخزنة في حسابك في تطبيقات جوجل Workspace عبر مزية الإضافات (Extensions).

إذ يمكنك استخدام إضافات Gemini للوصول إلى المستندات المخزنة في تطبيقات جوجل Workspace المختلفة مباشرة من واجهة الروبوت، والحصول على استجابات مخصصة؛ مما يسهل سير العمل ويعزز الإنتاجية.

إليك كيفية ربط حسابك في Google Workspace بروبوت Gemini وكيف يمكن أن يساعدك ذلك في زيادة إنتاجيتك في أثناء أداء مهامك اليومية:

أولًا: كيفية تفعيل إضافة Google Workspace في روبوت Gemini:

تتيح لك إضافات Gemini توصيل حساباتك في خدمات جوجل المختلفة بالروبوت للحصول على ردود مخصصة، كما أنها تتيح لك استخدام قدرات الذكاء الاصطناعي الخاصة بروبوت Gemini لأتمتة مجموعة من المهام مثل:

الرد على رسائل البريد الإلكتروني.

تصدير البيانات من جيميل إلى جداول البيانات من جوجل.

تلخيص النصوص في مستندات جوجل.

البحث عن مستندات محددة في Google Drive.

إليك كيفية تفعيل إضافة Google Workspace Gemini:

انتقل إلى تطبيق Gemini في متصفح الويب. سجّل الدخول إلى حسابك على جوجل، وتحقق من استخدام حساب جوجل نفسه مع Gemini و Google Workspace. انتقل إلى (الإعدادات) Settings، ثم اختر (الإضافات) Extensions. ستجد العديد من الإضافات مثل: Google Flights و Google Hotels و Google Maps، وإضافة Google Workspace، وإضافة YouTube. فعّل خيار Google Workspace، ثم انقر فوق زر (الاتصال) في النافذة المنبثقة.

Gemini مثل روبوتات الذكاء الاصطناعي الأخرى، يمكن أن يهلوس ويقدم معلومات غير صحيحة. لذلك، عليك مراجعة الروابط المضافة إلى الردود للتحقق من صحة المعلومات التي قدمها الروبوت.

ثانيًا: كيفية استخدام إضافة Google Workspace لتعزيز إنتاجيتك:

يمكنك الاستفادة من إضافة Google Workspace في Gemini بعدة طرق مختلفة لتعزيز الإنتاجية وتسريع سير العمل، وسنذكر من هذه الطرق ما يلي:

1- تلخيص رسائل البريد الإلكتروني وكتابتها:

يمكنك الوصول إلى صندوق الوارد في جيميل عبر إضافة Workspace في Gemini لإدارة البريد الإلكتروني ومتابعة الرسائل؛ إذ يمكنك الحصول على لمحة سريعة عن رسائل البريد الإلكتروني غير المقروءة، والعثور على رسائل بريد إلكتروني محددة، وتلخيص رسائل البريد الإلكتروني، وتصدير البيانات إلى المستندات.

إليك بعض المطالبات التي يمكنك استخدامها لمتابعة البريد الإلكتروني بمساعدة روبوت Gemini:

اكتب: Gmail@ ثم اطلب من Gemini تقديم ملخص لجميع رسائل البريد الإلكتروني التي تلقيتها خلال مدة معينة على سبيل المثال: Gmail@ أعطني ملخصًا لجميع رسائل البريد الإلكتروني التي تلقيتها أمس. وبهذه الطريقة يمكنك مراجعة ملخص بريدك الإلكتروني دون الحاجة إلى فتح صندوق الوارد الخاص بك أو يمكنك النقر فوق الروابط المضافة إلى الجهة السفلية من ملخص البريد الإلكتروني الذي قدمه الروبوت لفتح بريد إلكتروني معين.

وبهذه الطريقة يمكنك مراجعة ملخص بريدك الإلكتروني دون الحاجة إلى فتح صندوق الوارد الخاص بك أو يمكنك النقر فوق الروابط المضافة إلى الجهة السفلية من ملخص البريد الإلكتروني الذي قدمه الروبوت لفتح بريد إلكتروني معين. Gmail@ أظهر رسائل البريد الإلكتروني التي وصلت الأسبوع الماضي والتي تحتوي على مرفقات.

Gmail@ أظهر جميع رسائل البريد الإلكتروني التي وصلتني من.. (ثم اكتب اسم شخص معين).

Gmail@ اكتب مسودة للرد على البريد الإلكتروني الذي وصلني من.. (ثم اكتب اسم شخص معين).

Gmail@ هل وصلتني دعوة إلى أي أحداث هذا الشهر؟

2- اسأل Gemini عن الملفات المخزنة في Google Drive:

Google Drive هي منصة للتخزين السحابي تتيح لك تخزين الملفات والمستندات والصور في مكان واحد. ونظرًا إلى أن حساب درايف الخاص بك قد يتضمن الكثير من الملفات، فقد يصبح من الصعب تحديد ملفات معينة بسرعة. لكن يمكنك الاستفادة من إضافة Workspace في Gemini لتسهيل التعامل مع الملفات المخزنة في جوجل درايف.

فيما يلي بعض الأمثلة على المطالبات التي يمكنك استخدامها للاستفادة من إضافة Workspace لإدارة حساب جوجل درايف بكفاءة:

Google Drive@ أظهر جميع ملفات PDF المتعلقة بالبرمجة.

Google Drive@ اكتب ملخصًا لمستند..، (ثم اكتب اسم المستند). و يمكنك تصدير الملخص تلقائيًا إلى مستندات جوجل بالنقر فوق رمز المشاركة في الجهة السفلية من الاستجابة.

Google Drive@ أظهر جميع الملفات المضافة الشهر الماضي.

Google Drive@ حرر المستند .. (ثم اكتب اسم المستند).

Google Drive@ أعطني ملخصًا لجميع العروض التقديمية التي أضفتها الشهر الماضي.

Google Drive@ ابحث عن المستندات التي تحتوي على العبارة التالية: (ثم اكتب عبارة معينة).

3- استخدم Gemini لتلخيص المستندات:

إذا كنت تستخدم مستندات جوجل للعمل أو المدرسة أو المشاريع الشخصية، فيمكنك أيضًا الوصول إلى مستنداتك من خلال إضافة Workspace في Gemini، وباستخدام أمر Google Docs@ يمكنك التفاعل مع مستندات جوجل مباشرة في Gemini. وفيما يلي بعض الأمثلة على المطالبات التي يمكنك استخدامها:

Google Docs@ لخص المستند.. (ثم اكتب اسم المستند).

Google Docs@ اقترح مقدمة أخرى للمستند.. (ثم اكتب اسم المستند).

Google Docs@ قارن المستند.. (ثم اكتب اسم المستند) مع المستند.. (ثم اكتب اسم المستند الثاني).

Google Docs@ دقق المستند.. (ثم اكتب اسم المستند) واقترح أي تحسينات.

بنحو عام، يمكن أن يوفر تفعيل إضافات Gemini تجربة أكثر كفاءة وسهولة لاستخدام تطبيقات جوجل المكتبية، مثل: مستندات جوجل، وجيميل. وكلما كانت استفساراتك محددة، زادت دقة الردود. لذا، جرّب طرقًا مختلفة لصياغة أسئلتك لتحقيق أقصى استفادة من هذه الإضافات.