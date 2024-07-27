كل ما تحتاج إلى معرفته عن SearchGPT.. أداة البحث الجديدة من OpenAI

SearchGPT هي أداة بحث تعمل بالذكاء الاصطناعي طورتها OpenAI مطورة روبوت ChatGPT، وتأتي هذه الأداة مع مجموعة من المزايا التي تجعلها مختلفة عن محركات البحث التقليدية، وستغير أداة البحث هذه نهجنا في البحث عبر الويب؛ إذ سنتمكن من الحصول على نتائج دقيقة بسرعة وبأسلوب يشبه المحادثة. وتُعد SearchGPT إضافة جديدة ومثيرة للاهتمام إلى التطورات الحديثة في مجال الذكاء الاصطناعي ومحركات البحث.

وفيما يلي، سنقدم كل ما تود معرفته عن أداة البحث بالذكاء الاصطناعي SearchGPT الجديدة من OpenAI:

ما أداة SearchGPT؟

SearchGPT أحدث ابتكارات شركة OpenAI في عالم الذكاء الاصطناعي. وهي أداة بحث تجمع بين القدرات القوية للذكاء الاصطناعي في التحليل والبحث، والمعلومات المتعددة المصادر المتوفرة في مواقع الويب المختلفة لتقديم إجابات سريعة ودقيقة لاستفساراتك.

على عكس محركات البحث التقليدية التي غالبًا ما تقدم لك قائمة طويلة من الروابط، تقدم أداة SearchGPT إجابات مباشرة من مصادر متعددة بأسلوب المحادثة؛ إذ تقدم فقرة واضحة وموجزة للإجابة عن استفساراتك مع إضافة روابط للتعمق في الموضوع.

كيف تعمل SearchGPT؟

تعتمد SearchGPT على المزايا المُحسنة لأحدث نماذج GPT-4 من OpenAI لتقديم إجاباتها. وفيما يلي تفصيل مبسط لطريقة عملها:

كتابة الاستعلامات: تبدأ بكتابة سؤالك في مربع نص كبير مكتوب فيه: ما الذي تبحث عنه؟ (? What are you looking for ).

تحليل الاستعلام بالذكاء الاصطناعي: يحلل الذكاء الاصطناعي استعلامك ويفهم السياق ويحدد أفضل المصادر لاستخراج المعلومات منها.

استخراج المعلومات: تبحث أداة البحث عن البيانات ذات الصلة باستفسارك من الويب وتستخرجها من مصادر موثوقة.

توليد الإجابات: بدلًا من سرد قائمة طويلة تتضمن روابط، تلخص SearchGPT المعلومات وتقدمها كفقرة قصيرة موجزة، مع روابط للمصادر التي اعتمدت عليها لتقديم الإجابة.

المتابعات التفاعلية: يمكنك طرح المزيد من الأسئلة للحصول على تفاصيل إضافية، تمامًا كما تفعل في المحادثات التي تجريها مع أي شخص.

كيف يمكن مقارنة أداة البحث SearchGPT مع محرك البحث جوجل الأكثر شعبية؟

قد يتساءل الكثير من الأشخاص هل ستتفوق SearchGPT على محرك البحث جوجل؟

يُعد محرك بحث جوجل الأكثر اسخدامًا حول العالم، وتعزز جوجل مزاياه وقدراته بنحو مستمر لتقديم إجابات فضلى. ومع ذلك، فإن خوارزمية البحث العادية في جوجل تقدم لك روابط لمواقع الويب التي تتضمن المعلومات التي تبحث عنها، وفي معظم الأحيان، يتعين عليك تصفح العديد من الروابط للوصول إلى المعلومات المحددة التي يبحث عنها.

وأما أداة البحث SearchGPT فتهدف إلى القضاء على هذه المتاعب بتوفير إجابات مباشرة من مصادر ذات صلة؛ مما يوفر لك الوقت والجهد. كما أنها تقدم تجربة بحث تفاعلية؛ مما يسمح بطرح أسئلة متعددة لمتابعة البحث ومنحك تجربة تشبه تجرب استخدام روبوتات الدردشة مثل: ChatGPT.

ما المزايا التي تقدمها SearchGPT؟

توفر SearchGPT العديد من المزايا المبتكرة المصممة لتحسين طريقة بحثنا عن المعلومات عبر الإنترنت. وفيما يلي سنذكر المزايا الرئيسية لأداة SearchGPT التي تميزها عن محركات البحث التقليدية:

واجهة البحث التفاعلية:

توفر SearchGPT واجهة تفاعلية؛ إذ يمكنك طرح الأسئلة كما تفعل في أثناء محادثة شخص ما. وتتيح لك هذه المزية إجراء عمليات بحث طبيعية وبديهية؛ مما يسهل لك العثور على ما تبحث عنه بالضبط.

تقديم إجابات مباشرة مع إضافة المصدر:

من المزايا البارزة في SearchGPT قدرتها على تقديم إجابات مباشرة لاستفساراتك. فبدلًا من إعطائك قائمة طويلة من الروابط، تلخص المعلومات ذات الصلة وتقدمها كفقرة قصيرة موجزة مع إضافة المصدر الذي اعتمدت عليه لتقديم الإجابة. وبهذه الطريقة، تحصل على إجابات سريعة وموجزة مع روابط للتعمق في الموضوع إذا لزم الأمر.

إمكانية متابعة البحث بطرح المزيد من الأسئلة:

مع SearchGPT، لا تنتهي المحادثة بعد السؤال الأول؛ إذ يمكنك طرح أسئلة متابعة، للحصول على المزيد من التفاصيل، وتحاكي هذه المزية التفاعلية المحادثات في الحياة الواقعية؛ مما يجعل عملية البحث أكثر كفاءة.

تقديم الإجابات المرئية:

تتضمن SearchGPT مزية تسمى (الإجابات المرئية) Visual Answers تهدف إلى تقديم المعلومات بطريقة جذابة بصريًا، مما يجعل البيانات المعقدة أسهل في الفهم. ومن المتوقع الحصول على مزيد من المعلومات حول هذه المزية مع تطوير النموذج الأولي لأداة البحث.

تقديم روابط إضافية في الشريط الجانبي:

بعد تقديم الإجابة الأولية، تقدم SearchGPT روابط إضافية ذات صلة في الشريط الجانبي. وتساعدك هذه الروابط في استكشاف المزيد من الموضوعات ذات الصلة باستفسارك.

إمكانات الذكاء الاصطناعي المتقدمة:

تعتمد SearchGPT في عملها على نماذج GPT-4 المتقدمة من OpenAI. وهذه النماذج قادرة على فهم النصوص المختلفة وإنشاء نص بأسلوب بشري، مما يسمح بتقديم إجابات دقيقة وذات صلة.

هل سيكون استخدام SearchGPT مجانيًا؟

في الوقت الحالي سيكون النموذج الأولي مجانيًا للاستخدام لمجموعة مختارة مكونة من 10000 مستخدم لاختبار أداة البحث. ويمكن للراغبين في تجربة SearchGPT الانضمام إلى قائمة انتظار للحصول على أولوية تجربة الأداة الجديدة.

هذه المرحلة الأولية حاسمة لجمع الملاحظات وإجراء التعديلات اللازمة. ومع ذلك، نظرًا إلى التكاليف التشغيلية المرتفعة المرتبطة بتشغيل مثل هذه النماذج المتقدمة للذكاء الاصطناعي، فمن المُتوقع أن تحتاج OpenAI إلى إيجاد طرق لتحقيق الدخل من SearchGPT في المستقبل.

الخطط المستقبلية والتكامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى:

مع أن SearchGPT نموذج أولي مستقل، فإن OpenAI لديها خطط لإدماج أفضل مزاياه مباشرة في ChatGPT. وهذا يعني أنه في المستقبل، من المُتوقع أن يرى المستخدمون قدرات البحث المتقدمة الخاصة بأداة SearchGPT مدمجة في روبوت ChatGPT. والهدف من ذلك هو إنشاء منصة موحدة تجمع بين قدرات المحادثة القوية لروبوت ChatGPT وقدرات البحث القوية لأداة البحث SearchGPT.