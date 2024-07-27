شاومي تعتزم إطلاق هاتفها القابل للطي Mix Flip في الأسواق العالمية

تعتزم شركة شاومي الصينية إطلاق هاتفها الجديد القابل للطي Mix Flip في عدد من الأسواق العالمية بعد إطلاقه في الصين.

وأعلن مدير شاومي في بلغاريا، نيكولاي نانكوف، أن الشركة ستبدأ بيع الهاتف في البلاد في منتصف أغسطس بسعر قدره 1,450 دولارًا أمريكيًا، وهو سعر أعلى بكثير من سعر الهاتف في الصين حيث يبدأ سعره من 825 دولارًا أمريكيًا.

وللمقارنة، فإن شركة سامسونج تطرح هاتف جالاكسي فليب 6 المنافس الذي يحمل تصميمًا مشابهًا بأسعار مقاربة في الأسواق الأوروبية.

وقد يُعزى هذا السعر إلى الضرائب المرتفعة التي تفرضها الحكومات الأوروبية على المنتجات الاستهلاكية مثل الهواتف الذكية، لذا قد يكون سعر الهاتف أقل في الأسواق الأخرى.

وبالإضافة إلى بلغاريا، تخطط شاومي لإطلاق الهاتف في 4 أسواق أخرى في أوروبا الوسطى والشرقية، لكن لم تحدد الشركة الدول الأخرى بعدُ، كما لم تكشف الشركة عن الأسواق العالمية الأخرى التي سيصلها الهاتف.

ويُعد هاتف Mix Flip أول هاتف قابل للطي رأسيًا من شاومي، وهو يتمتع بشاشة خارجية كبيرة نسبيًا وخيارات متنوعة من مواد التصنيع ومواصفات راقية أهمها المعالج الجديد سنابدراجون 8 جين 3 من كوالكوم، والشاشة الراقية التي تصل درجة سطوعها إلى 3000 شمعة.

وتوفر شاومي الهاتف بذاكرة عشوائية حجمها 12 أو 16 جيجابايت مع سعة تخزين تتراوح بين 256 جيجابايت وتيرابايت، ولا يُعرف حتى الآن الإصدارات التي ستكون متاحة في الأسواق العالمية.