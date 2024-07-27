ريديت تمنع محركات البحث من الوصول إلى محتواها

أعلنت منصة التواصل الاجتماعي ريديت حجب كافة محركات البحث عدا جوجل من الوصول إلى محتواها.

ونتيجة لذلك، لن يتمكن محرك البحث بينج التابع لمايكروسوفت وغيره من محركات البحث الأخرى التي تعتمد عليه من الوصول إلى محتوى ريديت.

وتأتي تلك التغييرات بعد أن عقدت جوجل صفقة حديثًا مع ريديت للوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات الخاصة ببيانات المنصة (Reddit Data API) التي توفر محتوى مهيكلًا وفريدًا في الوقت الفعلي من المنصة.

ومن خلال هذه الواجهة، تحصل جوجل على إشارات محسّنة تساعدها في فهم محتوى ريديت بنحو أفضل، لاستخدامه في التدريب وعرضه في نتائج البحث.

وفي ظل زيادة النتائج ذات الجودة المنخفضة في محركات البحث، أصبحت ريديت مصدرًا موثوقًا للمستخدمين الباحثين عن إجابات لأسئلة متنوعة، مثل توصيات المنتجات ونصائح السفر. واستجابةً لهذا الاتجاه، بدأت جوجل إعطاء الأولوية لمحتوى ريديت في نتائج البحث.

وفي بداية هذا العام، وقّعت OpenAI صفقة مماثلة مع ريديت للوصول إلى محتواها من أجل تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وصرح المتحدث باسم المنصة، تيم راثشميدت، بشأن تلك المسألة قائلًا: “هذا الأمر ليس له علاقة بشراكتنا الأخيرة مع جوجل. نحن في محادثات مع عدة محركات بحث، ولم نتمكن من التوصل إلى اتفاقات معها، إذ إنهم غير قادرين أو راغبين في تقديم وعود قابلة للتنفيذ بشأن استخدامهم محتوى ريديت، ومن ذلك توظيفه في الذكاء الاصطناعي”.

ويُفهم من ذلك أن ريديت ترغب في أن تدفع الشركات مقابل الوصول إلى المحتوى المتاح علنًا الذي يصنعه مئات الملايين من المستخدمين في المنصة.

وقال متحدث باسم مايكروسوفت إن زواحف بينج قد توقفت عن الوصول إلى ريديت بعد أن حدّثت المنصة ملف robots.txt مطلع شهر يوليو الجاري.

ويُعد robots.txt ملفًا نصيًا يُستخدم لإدارة سلوك زواحف محركات البحث في مواقع الويب، وهو يحتوي على تعليمات لها بشأن صفحات الموقع التي يُسمح بالزحف إليها أو تجنبها. ومع ذلك، فإن بعض الشركات الناشطة في مجال البحث عبر الإنترنت أو الذكاء الاصطناعي قد تتجاوز تعليمات هذا الملف عمدًا.