رئيس “سدايا” يدشن مشاريع تقنية ومراكز بيانات هي الأولى من نوعها في السعودية

شهد قطاع تقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية اليوم قفزة نوعية جديدة، حيث دشّن معالي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، عددًا من مشاريع التوسعة للبنية التحتية التقنية ومراكز البيانات في مدينة الرياض، التي تُعدّ الأولى من نوعها في المملكة من حيث الحجم والكفاءة، وذلك بحضور الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، مدير مركز المعلومات الوطني، وعدد من قيادات ومسؤولي سدايا.

وتأتي هذه المشاريع الضخمة في إطار إستراتيجية سدايا الطموحة لتطوير البنية التحتية الرقمية في المملكة، ولتلبية طلب خدمات البيانات والذكاء الاصطناعي المتزايد.

وتتمتع هذه المراكز بقدرة كهربائية تصل إلى 65 كيلو واط لكل كبينة، بالإضافة إلى تمتعها بأنظمة كهربائية وميكانيكية ذات كفاءة تشغيلية عالية، مما يضمن استمرارية الخدمات وتحسين الأداء.

وتهدف هذه المشاريع إلى زيادة السعة الاستيعابية لمراكز البيانات ورفع كفاءتها التشغيلية، لتتمكن من استضافة المشاريع التوسعية، ومبادرات الخدمات والأنظمة المختلفة، مما يضمن استمرارية استضافة المزيد من المشاريع الحكومية والمبادرات الرقمية في مراكز البيانات التابعة لسدايا بفعالية وكفاءة عالية.

وتأتي هذه المشاريع كجزء من إستراتيجية سدايا لتطوير واستحداث مراكز بيانات مستدامة مصممة وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية والمعتمدة من معهد (UPTIME) الجهة العالمية المختصة في تقييم مراكز البيانات حول العالم وتصنيفها، وبمعدل منخفض لفعالية استخدام الطاقة (PUE)، ومن شأنها استضافة مبادرات الهيئة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويمثل افتتاح هذه المراكز خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد رقمي مزدهر في المملكة العربية السعودية، حيث ستوفر البنية التحتية اللازمة لتطوير الخدمات الحكومية والخاصة، وتحفيز الابتكار في مجال التقنيات الحديثة. كما ستساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مكانة المملكة كوجهة جاذبة للشركات التقنية العالمية.

نهدف في #سدايا من خلال هذا التدشين إلى زيادة السعة الاستيعابية لمراكز البيانات ورفع كفاءتها التشغيلية بما يضمن استمرارية استضافة الجهات الحكومية في مراكز البيانات التابعة لسدايا بفاعلية وكفاءة أعلى؛ تحقيقاً لمستهدفات #رؤية_السعودية_2030. https://t.co/YzIGPyQURD — د. عصام بن عبدالله الوقيت (@Alwagait) July 27, 2024