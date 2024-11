جوجل تضيفك إلى الصور الجماعية بالذكاء الاصطناعي

طورت جوجل ميزة جديدة تتحقق من عدم استبعادك من الصورة الجماعية بعد التقاطها، إذ تضعك ميزة Add Me في هاتف Pixel 9 في صورة جماعية حتى عندما لا تكون موجودًا.

وظهرت الميزة في إعلان ترويجي مُسرب لهاتف Pixel 9، وتعمل الميزة من خلال التقاط صورتين في الموقع نفسه.

ويبدو أن هاتف Pixel 9 يجمع صورتين لهما الخلفية نفسها، مما يسمح لك بإضافة شخص ما إلى صورة جماعية حتى عندما لا يكون موجودًا.

ويظهر الإعلان الترويجي كيفية عمل الميزة، إذ تدور الفكرة حول التقاط لقطة لمعظم الأشخاص في الصورة، ومن ثم تسليم الهاتف لشخص آخر ليأخذ لقطة ثانية للمشهد نفسه مع وجود الشخص الآخر فيها.

وتتراكب واجهة المستخدم عبر شاشة Pixel 9 مع موضوعات اللقطة السابقة للمساعدة في محاذاة المشهد بين الصورتين، ومن ثم يجمع الذكاء الاصطناعي كل شيء معًا للحصول على الصورة النهائية.

وتشمل المزايا الأخرى المعروضة مساعد Gemini من جوجل و Pixel Screenshots، وهي أداة جديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي من أجل العثور على المعلومات في لقطات الشاشة التي التقطتها، إلى جانب قدرة Gemini على إنشاء وصفة بناءً على صورة لمحتويات ثلاجتك.

وفي الوقت نفسه، يُظهر إعلان ترويجي مُسرب آخر لجهاز Pixel 9 ترقية لميزة Magic Editor، مما قد يسمح لك باستبدال خلفية الصورة بناءً على التوجيه.

وتطمس ميزة Add Me الخط الفاصل بين ما هو حقيقي وما هو غير حقيقي، على غرار العديد من الأدوات الأخرى التي طرحتها جوجل لمستخدمي Pixel و Google Photos.

وفي العام الماضي، أطلقت جوجل Magic Eraser المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تتيح لك إزالة شخص ما من الصورة فورًا.

وطرحت أيضًا شيئًا يسمى Best Take مع سلسلة Pixel 8، وهي ميزة تتيح لمالكي Pixel تغيير وجه شخص ما في لقطة جماعية باستخدام وجهه من صورة أخرى مماثلة ملتقطة في الوقت نفسه.

ويبدو أن ميزة Add Me عبر Pixel 9 تُعد بمنزلة تطور لميزة Best Take عبر Pixel 8. وصممت ميزة Best Take لضبط صورة موجودة عن طريق تغيير الموضوعات الموجودة بداخلها، في حين أن ميزة Add Me قادرة على إضافة شخص ما إلى لقطة جماعية حتى لو لم يكن موجودًا.

ويشير الفيديو إلى أن الميزة ستتوفر قريبًا، مما يعني أنها لن تكون متاحة عند الإطلاق. كما تشير الحاشية السفلية إلى أنها غير متاحة لجميع الكاميرات أو التطبيقات أو الأوضاع.

ومن المقرر إطلاق سلسلة Pixel 9 في تاريخ 13 أغسطس، ومن المحتمل أن تكون مزايا الذكاء الاصطناعي هي المحور الرئيسي لهواتف Pixel الجديدة في المستقبل المنظور.