تقرير: OpenAI تخسر المليارات في تطوير الذكاء الاصطناعي

يُظهر تحليل أجراه المنفذ الإخباري التقني The Information أن OpenAI قد تخسر ما يصل إلى 5 مليارات دولار هذا العام، وذلك استنادًا إلى البيانات المالية الداخلية.

كما تواجه منافستها أنثروبيك أيضًا خسائر كبيرة بالمليارات.

وقد تصل تكاليف OpenAI لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيل نظام الاستدلال إلى 7 مليارات دولار.

ومن المتوقع أن ترتفع تكاليف الاستدلال أكثر عندما تقدم آبل تكامل ChatGPT. وبالإضافة إلى ذلك، قد تصل تكاليف الموظفين إلى 1.5 مليار دولار.

وتنفق OpenAI ما يقرب من 4 مليارات دولار على استئجار خوادم مايكروسوفت وحدها، مع أنها تحصل على حسم على قوة الحوسبة.

ويدعم هذا الأمر فكرة أن اهتمام مايكروسوفت باستثمارات الذكاء الاصطناعي يرتبط بنمو منصتها السحابية Azure، إذ إن أداء منتجات الذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت ضعيفة بالمقارنة.

وقد ترتفع تكاليف OpenAI لتدريب الذكاء الاصطناعي إلى 3 مليارات دولار هذا العام. وتوظف الشركة حاليًا نحو 1500 شخص وتخطط للنمو بصورة أكبر، وقد تصل نفقات الموظفين إلى 1.5 مليار دولار بحلول نهاية العام.

وفي المجمل، قد تصل تكاليف تشغيل OpenAI إلى 8.5 مليارات دولار هذا العام، مقارنةً بإيرادات تتراوح ما بين 3.5 مليارات دولار و 4.5 مليارات دولار، اعتمادًا على مبيعات النصف الثاني.

ويبدو وضع أنثروبيك أسوأ، وإن كان على نطاق أصغر، إذ تتوقع الشركة إنفاق أكثر من 2.7 مليار دولار هذا العام، مع إيرادات لا تتجاوز عُشر عائدات OpenAI. وقدّرت الشركة الناشئة تكاليف الحوسبة وحدها بمقدار 2.5 مليار دولار.

وبحلول نهاية العام، تتوقع أنثروبيك تحقيق إيرادات سنوية تبلغ نحو 800 مليون دولار، ويجب عليها تقاسم هذه الإيرادات مع أمازون.

ويواجه التطوير المكلف لنماذج الذكاء الاصطناعي منافسة شرسة، ليس فقط بين OpenAI وأنثروبيك، إذ تصدر ميتا نماذج مفتوحة المصدر، وتريد الشركات الصغيرة، مثل ميسترال، الحصول على حصة إقليمية في أوروبا أو في مجالات معينة.

وتكافح المؤسسات لقياس قيمة الذكاء الاصطناعي التوليدي في عملياتها، وخاصة عند تنفيذ أنظمة روبوتات الدردشة بصفتها تقنية للأغراض العامة دون حالات استخدام واضحة لجميع الموظفين، مثل Copilot من مايكروسوفت أو ChatGPT Enterprise من OpenAI.

وفي هذه الحالات، من الصعب إجراء قياس منهجي لمعرفة من أجل ماذا يُستخدم الذكاء الاصطناعي وإذا كان يؤدي إلى تحسين الجودة أو السرعة.

وبناءً على ذلك، بدأت الشكوك الأولية تظهر حول الجدوى الاقتصادية لسوق الذكاء الاصطناعي الحالي.

ولا تنفي هذه الشكوك القيمة العامة للذكاء الاصطناعي التوليدي، مع أنها تتساءل إذا كانت الاستثمارات متناسبة مع الفوائد.

وتشمل مجالات النمو المحتملة منتجات جديدة، مثل SearchGPT من OpenAI، مع أن تكرار نجاح ChatGPT غير مؤكد.

وفشلت المنتجات المنافسة، مثل خدمة الاشتراك Gemini من جوجل، في إحداث تأثير كبير.

وتستطيع نماذج الوسائط المتعددة المتنوعة أن توجد حالات استخدام جديدة، مما يؤدي إلى تطبيقات جديدة وزيادة الاستخدام وزيادة الإيرادات، مع أنه لا تزال هناك أسئلة عديدة عن الجودة النهائية لهذه القدرات وتكلفة إنتاج محتوى متعدد الوسائط.

ومن أجل الوصول إلى المستوى القادم، قد يحتاج سوق الذكاء الاصطناعي إلى إنجاز كبير في توسيع نطاق قدرات التفكير المنطقي العام، ومن شأن هذا الأمر أن يفتح فرصًا جديدة للأتمتة والأعمال وحل المشكلات الأساسية في أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية.

وتراهن شركات الذكاء الاصطناعي على هذا الأمر، وهو ما يفسر سبب استمرار الشركات الكبرى باستثمار المليارات في البحث والتطوير.