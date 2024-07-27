تقرير: معالجات إنتل من الجيلين الثالث عشر والرابع عشر تعاني تلفًا دائمًا

أفادت تقارير صحفية بأن الخلل الذي تعانيه بعض معالجات إنتل من الجيلين الثالث عشر والرابع عشر قد يتسبب “بتدهور لا رجعة فيه للمعالجات المتأثرة”.

وأشار موقع “توم هاردوير” التقني نقلًا عن مصادر مطلعة إلى أن التصحيح البرمجي الذي سيصدر في شهر أغسطس المقبل لن يُصلح المعالجات التي تعاني بالفعل مشكلات عدم الاستقرار، وإنما سيمنع حدوثها في المعالجات غير المتأثرة حتى الآن.

وكانت إنتل قد أعلنت قبل أيام تحديدها الأسباب التي تؤدي إلى مشكلات عدم استقرار معالجات الجيلين الثالث عشر والرابع عشر واعدةً بحلها في تحديث مستقبلي.

وأوضح توماس هانافورد، المتحدث الرسمي باسم إنتل، لموقع “ذا فيرج” التقني أن ارتفاع الجهد الكهربي ليس السبب الوحيد لانهيار بعض هذه المعالجات، مضيفًا أن الشركة ما زالت تحقق في الأسباب الأخرى.

وأفادت إنتل بأن بعض مشكلات عدم الاستقرار تعود إلى مشكلات أساسية في التصنيع تتعلق بالأكسدة، مؤكدةً أنها عالجتها في وقت ما من العام الماضي.

ولم تنفِ إنتل حتى الآن مزاعم وجود تلف دائم في المعالجات المتضررة.

وأثار هذا الأمر العديد من التساؤلات حول إجراءات إنتل تجاه هذه الأزمة، مثل استدعاء المعالجات المعيبة، أو تمديد مدة الضمان، أو وقف المبيعات مؤقتًا.

ورفضت إنتل كافة هذه الإجراءات مؤكدة استمرار مبيعات المعالجات دون أي خطوات احترازية، كما أنها لم تعلق على إمكانية تمديد الضمان أو تقدير عدد المعالجات المتضررة.

وأوضحت الشركة أنها تعمل على إيجاد طريقة لإبلاغ العملاء الذين يمتلكون معالجات معيبة، لكنها لم تقدم تفاصيل حول ذلك.

وكشفت الشركة أن المشكلة قد تؤثر في كافة معالجات الجيلين الثالث عشر والرابع عشر التي تستهلك طاقة قدرها 65 واطًا أو أكثر.