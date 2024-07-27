تقرير: جي بي مورجان يطلق روبوت دردشة ذكاء اصطناعي

بدأ بنك جي بي مورجان تشيس JPMorgan Chase بطرح منتج ذكاء اصطناعي توليدي، ويخبر الموظفين أن نسخته من ChatGPT يمكنها العمل بصفتها محلل أبحاث، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز.

وأتاح البنك الأمريكي لموظفي قسم إدارة الأصول والثروات إمكانية الوصول إلى منصة تسمى LLM Suite، وفقًا لمذكرة داخلية اطلعت عليها صحيفة فايننشال تايمز.

وأخبر المسؤولون التنفيذيون الموظفين أن LLM Suite تساعدهم في الكتابة وتوليد الأفكار وتلخيص المستندات من خلال الوصول إلى نماذج لغوية كبيرة تابعة لجهات خارجية.

وقالت المذكرة للموظفين: “فكر في منصة LLM Suite بصفتها محلل أبحاث يمكنه تقديم المعلومات والحلول والنصائح حول موضوع ما”.

وحملت المذكرة توقيع ماري إردوس، رئيسة أعمال إدارة الأصول والثروات، وتيريزا هيتسنرثر، كبيرة مسؤولي البيانات والتحليلات، ومايك أورسيولي، كبير مسؤولي المعلومات بوحدة إدارة الأصول والثروات.

ووصفت المذكرة LLM Suite بأنها منتج يشبه ChatGPT يُستخدم للأغراض العامة الإنتاجية ويستكمل التطبيقات الأخرى التي تتعامل مع المعلومات المالية الحساسة المسماة Connect Coach و SpectrumGPT.

وبدأ بنك جي بي مورجان تشيس بتقديم LLM Suite إلى قسم إدارة الأصول والثروات في وقت سابق من هذا العام، وأصبح الآن بإمكان تحو 50 ألف موظف، أو ما يقرب من 15 في المئة من موظفيه، الوصول إليها.

ويُعد هذا الطرح أحد أكبر حالات الاستخدام في وول ستريت للنماذج اللغوية الكبيرة.

وعقد بنك الاستثمار الأمريكي المنافس مورجان ستانلي Morgan Stanley شراكة مع OpenAI لاستخدام منتجاتها في أعمال إدارة الثروات وأطلق روبوت دردشة ذكاء اصطناعي في شهر سبتمبر الماضي، مما يوفر للمستشارين الماليين وصولًا سريعًا إلى موارد البنك.

ومن غير المعروف إذا كانت LLM Suite قد واجهت صراعات مماثلة لنماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى التي اكتُشف أنها تهلوس أو تقدم أفكارًا غير صحيحة على أنها حقائق.

وقدّر الرئيس التنفيذي للعمليات في جي بي مورجان تشيس دانييل بينتو في السابق قيمة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي يستخدمها البنك ما بين مليار دولار و 1.5 مليار دولار.

وطور البنك LLM Suite داخليًا: لأنه لا يسمح لموظفيه باستخدام أي روبوتات دردشة بالذكاء الاصطناعي لأغراض العمل، مثل Claude من أنثروبيك أو Gemini من جوجل أو GPT من OpenAI.

وتعمل شركات الخدمات المالية بموجب لوائح صارمة لضمان عدم مغادرة بيانات العميل خوادمها الآمنة.