تباطؤ حاد في سرعة يوتيوب في روسيا بسبب خلافات مع جوجل

أعلن السلطات الروسية عزمها خفض سرعة منصة مشاركة الفيديو يوتيوب التابعة لجوجل في أجهزة الحاسوب المكتبية.

وزعمت السلطات الروسية أنها ستُقدم على تلك الخطوة بسبب عدم تحديث جوجل خوادمها في روسيا، بالإضافة إلى رفضها إعادة تفعيل قنوات إعلامية روسية في المنصة بعد حظرها.

وبحسب مسؤولين روس مختصين، فإن سرعة تحميل يوتيوب في أجهزة الحاسوب سوف تتباطأ بنسبة قدرها 40% خلال هذا الأسبوع، كما ستنخفض أكثر بنسبة قدرها 70% بحلول نهاية الأسبوع المقبل.

وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها روسيا ضد شركات الإنترنت الأجنبية منذ غزوها أوكرانيا في عام 2022، إذ حظرت منصات مثل فيسبوك وإنستاجرام وتويتر.

وأشار المسؤولون إلى أن هذه الإجراءات تأتي ردًا على “السياسة المعادية لروسيا” التي تتبعها يوتيوب على حد تعبيرهم، وخاصةً بعد حذفها قنوات لعدد من الشخصيات العامة والصحفيين والفنانين الروس.

وكانت جوجل قد تقدمت بطلب لإعلان الإفلاس في روسيا عام 2022 بعد مصادرة السلطات الروسية حساباتها المصرفية بسبب غرامات مالية. ومع ذلك، واصلت الشركة تقديم خدماتها المجانية داخل روسيا، ومنها محرك البحث جوجل ويوتيوب وجيميل.

وأفادت السلطات الروسية بأن الوصول إلى يوتيوب في الأجهزة المحمولة لن يتأثر حاليًا، كما وجهت المستخدمين إلى اللجوء إلى البدائل المحلية مثل خدمات روتوب و VK.

ويُعد ذلك التطور جزءًا من الخلاف المتصاعد بين يوتيوب وروسيا منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التي حظرت يوتيوب على إثرها بعض القنوات الموالية للسلطات المحلية أو التي يديرها الإعلام الرسمي الروسي، ورفضت مرارًا عدم الامتثال لطلبات الحكومة الروسية بحذف محتوى تعده غير قانوني.