إكس تستخدم بياناتك لتدريب الذكاء الاصطناعي Grok

طرحت إكس تغييرًا يجعل بيانات المستخدم افتراضية في مجموعة تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي Grok، وهي خطوة اكتشفها مستخدمو المنصة.

وطورته شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة xAI المملوكة للملياردير إيلون ماسك نموذج الذكاء الاصطناعي Grok لكي يكون منافسًا لروبوت الدردشة ChatGPT من OpenAI.

وقد لفتت خطوة إكس انتباه هيئة مراقبة الخصوصية الأوروبية المسماة لجنة حماية البيانات الأيرلندية DPC التي قالت إنها فوجئت بخطوة المنصة. وقالت الهيئة الرقابية إنها تتابع الأمر وتنتظر الرد من المنصة.

وقال جراهام دويل، نائب مفوض لجنة حماية البيانات الأيرلندية: “تعاملت اللجنة مع إكس في هذه المسألة لعدة أشهر، ونحن مندهشون من التطورات الجديدة. نتابع الأمر مع إكس وننتظر الرد”.

وتتولى لجنة حماية البيانات الأيرلندية الإشراف على امتثال إكس للائحة العامة لحماية البيانات GDPR للاتحاد الأوروبي، وهو قانون لعموم الاتحاد الأوروبي يسمح بفرض عقوبات على الانتهاكات المؤكدة تصل إلى 4 في المئة من إجمالي المبيعات السنوية العالمية.

ويقول النص المصاحب لإعداد تبادل بيانات Grok الممكّن افتراضيًا عبر إكس ما يلي: “اسمح باستخدام منشوراتك بالإضافة إلى تفاعلاتك ومدخلاتك ونتائجك مع Grok للتدريب والضبط الدقيق. من أجل تحسين تجربتك بطريقة مستمرة، قد نستخدم منشورات ضمن إكس بالإضافة إلى تفاعلات المستخدم والمدخلات والنتائج مع Grok لأغراض التدريب والضبط الدقيق”.

وأوضحت إكس أن هذه البيانات قد تتبادلها مع مزود الخدمة xAI من أجل أغراض التدريب والضبط الدقيق لنموذج الذكاء الاصطناعي Grok.

وليس من الواضح إذا كانت إكس تستخدم جميع بيانات المستخدم لتدريب Grok أو إذا كانت هذه المعالجة تشير فقط إلى تفاعلات المستخدم مع روبوت الدردشة المتاح لمشتركي X premium.

وفي كلتا الحالتين، تحتاج الشركة في الاتحاد الأوروبي إلى أساس قانوني صالح لمعالجة بيانات الأشخاص بموجب قوانين الخصوصية الخاصة بالكتلة.

وأوقفت ميتا خطة مماثلة لإعادة استخدام بيانات مستخدمي فيسبوك وإنستاجرام من أجل تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي في أوروبا في الشهر الماضي بعد أن دفعت الشكاوى إلى تدقيق تنظيمي في أيرلندا والمملكة المتحدة.