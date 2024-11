إطلاق أول أداة لتحديد مواقع المتاجر في مراكز التسوق بالذكاء الاصطناعي

في خطوة ثورية نحو تعزيز تجربة التسوق، أعلنت الفطيم العقارية، إطلاق مزية (تحديد موقع المتجر)، التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لمساعدة زوار مركزي التسوق دبي فستيفال سيتي مول، ودبي فستيفال بلازا في التنقل بسهولة.

وتتوفر هذه المزية الجديدة حصريًا في تطبيق (بلو ريوردز) Blue Rewards، لتسهيل عملية العثور على أي متجر، مما يوفر تجربة تسوق سلسة وممتعة لزوار مراكز التسوق.

وبذلك بات الآن بإمكان المتسوقين توديع انتظار الطوابير الطويلة أمام مكتب الاستعلامات. فبكل بساطة، يمكنهم إدخال اسم المتجر الذي يبحثون عنه في التطبيق أو استخدام خاصية البحث الصوتي. وفي لحظات، سيحصلون على أقصر الطرق للوصول إلى وجهتهم، وذلك بفضل خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتطورة التي تدعمها (خدمات آزيور للذكاء الاصطناعي).

ولأن الفطيم العقارية تسعى دائمًا إلى تلبية تطلعات العملاء، فإن مزية (تحديد موقع المتجر) الجديدة لا تقتصر على تحديد المواقع فحسب، بل تقدم أيضًا توصيات مخصصة حول المتاجر بناءً على اهتمامات وتفضيلات كل عميل.

وفي هذا السياق، قال هيثم حجار، مدير إدارة الأصول في مجموعة الفطيم العقارية: “تسهم التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي في التطور المتسارع الذي يشهده قطاع التجزئة، ومن هنا يأتي حرصنا على أن نكون سبّاقين إلى الاستثمار في أحدث الابتكارات التقنية لتطوير حلول رائدة تركز على راحة العملاء وتعزز تجربة المتسوق. ونحن سعداء بإطلاق هذه المزية المبتكرة لتحديد موقع المتجر لإضفاء المتعة والسلاسة على رحلة التسوق”.

ومن جهته، قال هيمانشو شريفاستافا، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في مجموعة الفطيم: “يقدم تطبيق (Blue Rewards) الرائد والمتطور منصة مهمة لتعزيز نمط حياة زبائننا بكل ما يزخر به من مزايا تقنية، بما يشمل: مزية تحديد موقع المتجر التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، والتي تعزز من ريادتنا وأنشطتنا. ويجسد هذا التطور الجديد التزام مجموعة الفطيم وحرصها على الارتقاء بأعمالها وتسخير التكنولوجيا لتعزيز ولاء المتعاملين ودفع عجلة نمو أعمالنا”.

ويمكنك الآن استخدام هذه المزية عند زيارة مراكز التسوق في دبي فستيفال سيتي مول، ودبي فستيفال بلازا، من خلال تنزيل تطبيق (Blue Rewards) المتاح في جوجل بلاي، وآب ستور.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المزية الجديدة تمثل نقلة نوعية في عالم التسوق، حيث تدمج بين التقنية المتقدمة والراحة التي يبحث عنها المتسوقون. وتؤكد الفطيم العقارية من خلال هذه الخطوة ريادتها في مجال الابتكار في قطاع التجزئة.

Discover the joy of unparalleled choices with Al-Futtaim Group. We understand brands and people, and we're dedicated to bringing them together seamlessly. #AlFuttaimGroup #EnrichingEveryday pic.twitter.com/MClryEZwzn

— Al-Futtaim (@alfuttaimgroup) June 19, 2024