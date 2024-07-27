أولمبياد باريس 2024.. شبكات الواي فاي العامة غير آمنة

كاسبرسكي: 25% من شبكات الواي فاي العامة في باريس خلال الأولمبياد غير آمنة

سدايا و”كاوست” تطلقان نموذج MiniGPT-Med.. ثورة في تشخيص الأشعة الطبية بالذكاء الاصطناعي

مايكروسوفت تدعو إلى إجراء تغييرات على ويندوز بعد حادثة كراود سترايك