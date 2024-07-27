آبل تواجه انقطاعًا عالميًا في خدمة iCloud Private Relay

شهدت خدمة iCloud Private Relay من آبل انقطاعات أثرت في الأسواق الرئيسية، مما أدى إلى تقييد المستخدمين من الوصول إلى خدمات الويب والتطبيقات التي تستخدم الاتصال بالإنترنت.

وتساعد خدمة iCloud Private Relay في حماية مستخدمي آيكلاود الذين يدفعون من المتتبعين عبر الإنترنت.

وأثر توقف خدمة iCloud Private Relay في بعض مستخدمي آبل في الأسواق، ويشمل ذلك أوروبا والهند واليابان والولايات المتحدة منذ يوم الخميس على الأقل.

وتمنع الانقطاعات المتفرقة المستخدمين من الوصول إلى الويب عبر متصفح سفاري والإبلاغ عن مشكلات الاتصال بالإنترنت عبر التطبيقات المثبتة.

وتؤكد صفحة ويب حالة نظام آبل أحدث انقطاع في iCloud Private Relay، وتشير إلى أن الخدمة قد تكون بطيئة أو غير متوفرة لبعض المستخدمين.

وأطلقت آبل خدمة iCloud Private Relay في عام 2021 خصوصًا لمشتركي iCloud Plus و Apple One، وهي تساعد في حماية مستخدمي آبل من المتتبعين عبر الإنترنت من خلال تشفير حركة المرور التي تمر عبر أجهزة العملاء.

وترسل الخدمة طلبات الإنترنت من خلال مرحلتي إنترنت آمنتين مختلفتين ومنفصلتين لتقييد قدرة متتبعي الويب ومقدمي خدمات الإنترنت على تحديد المستخدمين من خلال الجمع بين عناوين IP والموقع ونشاط التصفح.

وتنتج جميع أجهزة آبل هذه الطلبات أثناء التصفح، بغض النظر عن كون الجهاز آيفون أو ماك أو حتى فيجين برو.

وتستخدم خدمة iCloud Private Relay بروتوكول Oblivious DNS-over-HTTPS الذي صممته آبل بالتعاون مع كلاودفلير Cloudflare في عام 2020.

وباستخدام هذا التتابع الثاني، لن تتمكن آبل من معرفة هوية المستخدمين أو نوع المحتوى الذي يشاهدونه عبر الإنترنت.

ويعني هذا أن مثل هذا الانقطاع يُعد مشكلة، وقد يؤثر في تجربة تصفح الويب حتى إصلاحه. وليس من الواضح عدد المستخدمين المتأثرين، أو مدى انتشار المشكلة.

وفي حال كنت متأثرًا بالانقطاع المستمر لخدمة iCloud Private Relay، فإن بإمكانك إيقاف تشغيل الخدمة مؤقتًا من خلال خيار Private Relay ضمن الإعدادات.