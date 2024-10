OpenAI تتحدى جوجل بأداة البحث عبر الإنترنت SearchGPT

كشفت شركة OpenAI عن أداة البحث الجديدة عبر الإنترنت SearchGPT، التي صممتها من أجل تقديم “إجابات فورية” عن أسئلة المستخدمين واستفساراتهم اعتمادًا على مواقع الويب، ومستفيدة من قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي.

وتشبه أداة SearchGPT الروبوت الذكي ChatGPT من ناحية واجهة المستخدم، فهي تتيح كتابة الاستفسار، ثم تقدم المعلومات من الويب مع روابط المصادر ذات الصلة بها، ويمكن بعدها استكمال البحث بطرح أسئلة مرتبطة بالنتائج، أو تجربة عمليات بحث إضافية في شريط جانبي.

We’re testing SearchGPT, a temporary prototype of new AI search features that give you fast and timely answers with clear and relevant sources.

We’re launching with a small group of users for feedback and plan to integrate the experience into ChatGPT. https://t.co/dRRnxXVlGh pic.twitter.com/iQpADXmllH

— OpenAI (@OpenAI) July 25, 2024