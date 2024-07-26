OpenAI تتحدى جوجل بأداة البحث عبر الإنترنت SearchGPT

كشفت شركة OpenAI عن أداة البحث الجديدة عبر الإنترنت SearchGPT، التي صممتها من أجل تقديم “إجابات فورية” عن أسئلة المستخدمين واستفساراتهم اعتمادًا على مواقع الويب، ومستفيدة من قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي.

وتشبه أداة SearchGPT الروبوت الذكي ChatGPT من ناحية واجهة المستخدم، فهي تتيح كتابة الاستفسار، ثم تقدم المعلومات من الويب مع روابط المصادر ذات الصلة بها، ويمكن بعدها استكمال البحث بطرح أسئلة مرتبطة بالنتائج، أو تجربة عمليات بحث إضافية في شريط جانبي.

We’re testing SearchGPT, a temporary prototype of new AI search features that give you fast and timely answers with clear and relevant sources. We’re launching with a small group of users for feedback and plan to integrate the experience into ChatGPT. https://t.co/dRRnxXVlGh pic.twitter.com/iQpADXmllH — OpenAI (@OpenAI) July 25, 2024

وتَعدُّ الشركة أداة SearchGPT نموذجًا أوليًا في الوقت الحالي، وستكون متاحة فقط مبدئيًا لمجموعة صغيرة من المستخدمين والناشرين وأصحاب المواقع، ويمكن للراغبين في تجربتها الانضمام إلى قائمة انتظار للحصول على أولوية تجربة الأداة الجديدة.

وتقول OpenAI إنها تخطط لإدماج مزايا SearchGPT في ChatGPT مستقبلًا.

وكانت شائعات سابقة قد أفادت بأن OpenAI كانت تعمل على تلك الأداة خلال الأشهر الأخيرة لمنافسة محركات البحث التقليدية، وفي مقدمتها جوجل.

ويأتي إطلاق SearchGPT في وقتٍ تتعرض فيه أدوات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي لانتقادات واسعة بزعم سرقة المحتوى من المواقع وعرض نتائج مضللة، وقد شمل ذلك أداة البحث بالذكاء الاصطناعي من جوجل AI Overviews ومحرك بحث Perplexity، بالإضافة إلى أدوات البحث من متصفح Arc، وغيرها.

ويُقال إن ملخصات النتائج التي تُنشئها أدوات الذكاء الاصطناعي تهدد بتقليل حركة الزوار إلى المواقع التي تستمد منها معلوماتها، وقد وجدت دراسة أنها يمكن أن تقلل عدد الزيارات بنسبة قدرها 25% بسبب تقليل الاهتمام بروابط المقالات الأصلية.

وأفادت OpenAI بأن SearchGPT تضع في الحسبان المصادر الأصلية، وتشير إليها بطريقة واضحة، وتقول أيضًا إنها تعمل مع الناشرين وأصحاب المواقع لتحسين تصميم الأداة، وتمكينهم من إدارة كيفية ظهور محتواهم في نتائج البحث.

وأشارت الشركة إلى أن أداة SearchGPT متعلقة بالبحث، وأنها منفصلة عن تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي التابعة لها، وأوضحت أن المواقع يمكن أن تظهر في نتائج البحث حتى إذا اختارت عدم المشاركة في تدريب نماذجها.

ويشكّل دخول شركة OpenAI في مجال البحث عبر الإنترنت تهديدًا للشركات الناشئة مثل Perplexity، وتحديًا لمحركات البحث التقليدية مثل جوجل وبينج.