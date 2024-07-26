Epic Games تزيل لعبة فورتنايت من متجر جالاكسي

أزالت Epic Games لعبة فورتنايت Fortnite وألعابها الأخرى من متجر جالاكسي Galaxy Store.

وصرح تيم سويني، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير الألعاب، أن السبب وراء هذه الإزالة هو سياسة حظر التحميل الجانبي الجديدة التي تتبعها سامسونج.

وتستمر Epic Games بدعم المستخدمين الحاليين الذين ثبتوا لعبة فورتنايت عبر أجهزة جالاكسي عبر متجر جالاكسي.

وأعلن سويني أن الشركة أزالت لعبة فورتنايت وألعابها الأخرى من متجر جالاكسي التابع لشركة سامسونج.

ونتيجة لذلك، لا يمكن للمستخدمين الجدد تثبيت فورتنايت عبر هواتفهم الذكية وأجهزة جالاكسي اللوحية من خلال متجر جالاكسي.

وأكد سويني أن Epic Games تواصل دعم أجهزة سامسونج بصورة كاملة في الوقت الحالي وفي المستقبل.

وقدمت سامسونج ميزة أمان جديدة تسمى Auto Blocker عبر أجهزة جالاكسي المزودة بواجهة المستخدم One UI 6.0.

وعندما تكون الميزة نشطة، فإنها تمنع التحميل الجانبي للتطبيقات، وهو مصطلح يستخدم للإشارة إلى تثبيت تطبيق أو لعبة عبر ملفات بتنسيق APK التي تنزل من مصادر غير رسمية.

ومع واجهة المستخدم One UI 6.1.1، شغلت سامسونج الميزة افتراضيًا. وتحمي هذه الميزة المستخدمين الذين قد يكونون عرضة لخطر تثبيت تطبيقات قد تكون ضارة أو من مصادر مشبوهة.

ولا يمكن للهواتف وأجهزة الحواسيب اللوحية من جالاكسي المزودة بواجهة المستخدم One UI 6.1.1 المثبتة سابقًا تحميل التطبيقات جانبيًا دون إيقاف تشغيل الحماية من التحميل الجانبي لميزة Auto Blocker يدويًا.

ووفقًا لسويني، فإن الميزة تمنع الأشخاص من تثبيت متاجر منافسة. وتخوض Epic Games معركة قانونية مع آبل وجوجل لإجبارهما على السماح بالتحميل الجانبي للتطبيقات ومتاجر التطبيقات الخارجية.

وعندما حظرت آبل وجوجل لعبة فورتنايت من متاجر التطبيقات، كان متجر جالاكسي أحد الأماكن القليلة التي يمكنك من خلالها تثبيت لعبة فورتنايت عبر الهواتف الذكية.

ومنذ ذلك الحين، تعاونت Epic Games وسامسونج في أمور عديدة متعلقة بلعبة فورتنايت. ولم تستجب سامسونج لتحرك Epic Games حتى الآن.

ويمكنك تعطيل ميزة Auto Blocker من خلال الانتقال إلى الإعدادات ومن ثم التوجه إلى الخصوصية والأمان وتحديد ميزة Auto Blocker وتعطيل الزر الموجود في الجهة العلوية من الشاشة.

ويمكنك بعد ذلك تثبيت فورتنايت من موقع اللعبة الرسمي التابع لشركة Epic Game. وليس من الواضح إذا كان الأشخاص بحاجة إلى الاستمرار بتحديث اللعبة يدويًا أو إذا كان بالإمكان تحديثها تلقائيًا إلى الإصدار الأحدث.