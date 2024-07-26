ويندوز 11 يسهّل الوصول إلى الملفات في أجهزة أندرويد

تختبر مايكروسوفت ميزة جديدة في ويندوز 11 تتيح للمستخدمين الوصول لاسلكيًا إلى الملفات المخزنة في أجهزة أندرويد.

ووفقًا لما ذكرته مايكروسوفت عبر موقعها الرسمي، فسوف يتمكن مستخدمو الإصدار التجريبي من نظام ويندوز 11 من “رؤية هاتف أندرويد في مستكشف الملفات File Explorer” و”استعراض كافة المجلدات والملفات لاسلكيًا، ومنها ملفات الوسائط”.

وبالإضافة إلى عرض الملفات المخزنة في أجهزة أندرويد، سيتمكّن المستخدمون من نقل الملفات والمجلدات ونسخها وحذفها وإعادة تسميتها وفتحها دون الحاجة إلى نقلها أولًا إلى جهاز الحاسوب.

ولن يحتاج المستخدمون إلى كابل USB لتلك الميزة، إذ إنها تعمل لاسلكيًا، وهو أمر جيد يسهّل التكامل بنحو كبير بين أجهزة الحاسوب العاملة بنظام ويندوز والأجهزة المحمولة العاملة بنظام أندرويد.

ولكي تعمل هذه الميزة، يجب أن يعمل الهاتف بنظام أندرويد 11 أو أحدث، مع تثبيت النسخة التجريبية من تطبيق Link to Windows المتاح في متجر جوجل بلاي، بالإضافة إلى وجود حاسوب يعمل بنظام ويندوز 11.

وتتوفر حاليًا هذه الميزة فقط للمشتركين في برنامج ويندوز التجريبي Windows Insider، ويمكن تفعيل هذه الميزة من خلال الذهاب إلى الإعدادات، ثم الذهاب إلى قسم “البلوتوث والأجهزة”، ثم الضغط على “الأجهزة المحمولة”، واختيار “إدارة الأجهزة”، ثم السماح لجهاز الحاسوب بالوصول إلى هاتف أندرويد.

وبعد ذلك، سيظهر خيار التبديل في تطبيق مستكشف الملفات لعرض الهاتف عند إتاحة تلك الميزة.

وتأتي هذه الميزة استكمالًا لمجموعة المزايا المختلفة التي تتيحها مايكروسوفت للتكامل مع أجهزة أندرويد، ومنها استقبال المكالمات والرسائل والإشعارات وإدارة الصور واستخدام الهاتف ككاميرا ويب، وغيرها.