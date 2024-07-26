واتساب تتجاوز 100 مليون مستخدم في الولايات المتحدة

أعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، اليوم عبر قناته في تطبيق واتساب، أن عدد مستخدمي التطبيق النشطين شهريًا في الولايات المتحدة قد تجاوز 100 مليون مستخدم.

وأوضحت منصة واتساب أن لوس أنجلوس ونيويورك وميامي وسياتل تُعد من أسرع المناطق نموًا في الولايات المتحدة، كما أشارت المنصة إلى تحقيق “نمو كبير” في الولايات الجنوبية أيضًا، حيث تجاوز عدد المستخدمين 10 ملايين مستخدم في ولاية تكساس وحدها.

وقالت آشلي أورايلي، المتحدثة باسم واتساب، في بيان صحفي: “هذه أول مرة يُكشف فيها عن بيانات تتعلق بالمستخدمين منذ استحواذ ميتا على تطبيق المراسلة، وهو ما يوضح النمو الهائل الذي حققه أكبر تطبيق مراسلة عالميًا في الولايات المتحدة”.

ومنذ شراء واتساب مقابل 16 مليار دولار عام 2014، بذلت ميتا جهودًا كبيرة لجعل التطبيق يحظى بشعبية في الولايات المتحدة وفي كافة دول العالم.

ومن بين الطرق التي اتبعتها الشركة لهذا الغرض تَوافُق واتساب مع نظامي التشغيل iOS وأندرويد، وتسهيل تبادل الرسائل بين المستخدمين عبر المنصتين المختلفتين.

ومع أن التطبيق الآن يضم أكثر من ملياري مستخدم في أكثر من 180 دولة، لكنه ما زال أقل شعبية في الولايات المتحدة مقارنة بمنافسه iMessage، تطبيق المراسلة الخاص بشركة آبل.

ويتوقع أن تزداد صعوبة المنافسة أمام منصة واتساب بعد أن تضيف آبل دعم بروتوكول الاتصالات RCS بين أجهزة أندرويد و iOS مع نظام iOS 18 القادم لاحقًا هذا العام، مما يعني أن مستخدمي آيفون لن يحتاجوا بالضرورة إلى الانتقال إلى واتساب للمحادثات الجماعية، وهو ما يتطلب من ميتا إعادة التفكير في إستراتيجيتها التسويقية.