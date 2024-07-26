مايكروسوفت تدعو إلى إجراء تغييرات على ويندوز بعد حادثة كراود سترايك

ساعدت مايكروسوفت كراود سترايك في التعامل مع الحادثة التي بدأت قبل أسبوع عندما تعطل نحو 8.5 ملايين جهاز ويندوز بسبب تحديث كراود سترايك الذي يشوبه خلل.

وتدعو عملاقة البرمجيات الآن إلى إجراء تغييرات على ويندوز، وقدمت بعض التلميحات التي تشير إلى أنها تعطي الأولوية لزيادة مرونة ويندوز وأنها على استعداد لدفع بائعي الأمن، مثل كراود سترايك، للتوقف عن الوصول إلى نواة ويندوز.

وألقت كراود سترايك باللوم في تحديثها الفاشل على خطأ في برنامج الاختبار، مع أن برنامجها يعمل على مستوى النواة، أي الجزء الأساسي من نظام التشغيل الذي يتمتع بوصول غير مقيد إلى ذاكرة النظام والأجهزة.

ونتيجة لذلك، إذا حدث خطأ ما في تطبيق كراود سترايك، فإن ذلك الخطأ قادر على تعطيل أجهزة ويندوز.

ويستخدم برنامج Falcon من كراود سترايك برنامجًا تشغيليًا خاصًا يسمح له بالعمل بمستوى أقل من معظم التطبيقات حتى يتمكن من اكتشاف التهديدات عبر نظام ويندوز.

وحاولت مايكروسوفت منع الأطراف الخارجية من الوصول إلى النواة في نظام التشغيل ويندوز فيستا Windows Vista في عام 2006، مع أنها قوبلت برفض من موردي الأمن السيبراني والجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي.

واستطاعت آبل إغلاق نظام التشغيل macOS في عام 2020، ولم يعد بإمكان المطورين الوصول إلى النواة.

وتريد مايكروسوفت الآن أن تجدد المحادثات مع الجهات المعنيّة فيما يتعلق بتقييد الوصول إلى مستوى النواة داخل ويندوز.

ويقول جون كيبل، نائب رئيس إدارة البرامج لخدمة ويندوز: “يُظهر هذا الحادث بوضوح أنه يجب على ويندوز إعطاء الأولوية للتغيير والابتكار في مجال المرونة الشاملة”.

ويدعو كيبل إلى تعاون أوثق بين مايكروسوفت وشركائها الذين يهتمون بشدة أيضًا بأمن نظام ويندوز البيئي لإجراء تحسينات أمنية.

ولا تقدم مايكروسوفت تفاصيل عن التحسينات الدقيقة التي ستجريها على ويندوز في أعقاب مشكلات كراود سترايك، مع أن كيبل قدم بعض الأدلة عن الاتجاه الذي تريد مايكروسوفت أن تسير عليه الأمور.

ويستدعي كيبل ميزة منطقة الأمان القائمة على المحاكاة الافتراضية VBS، وهي ميزة لا تتطلب أن تكون برامج تشغيل وضع النواة مقاومة للتلاعب وخدمة Azure Attestation بصفتها أمثلة على الابتكارات الأمنية الحديثة.

ويقول كيبل: “تستخدم هذه الأمثلة أساليب الثقة المعدومة الحديثة وتوضح ما يمكن فعله لتشجيع ممارسات التطوير التي لا تعتمد على الوصول إلى النواة. نستمر بتطوير هذه القدرات، وتعزيز منصتنا، ونبذل جهدًا إضافيًا لتحسين مرونة نظام ويندوز البيئي، والعمل بطريقة مفتوحة وتعاونية مع مجتمع الأمان الواسع”.

وقد تؤدي هذه التلميحات إلى بدء محادثة عن الوصول إلى نواة ويندوز، حتى لو ادعت مايكروسوفت أنها لا تستطيع عزل ويندوز بالطريقة نفسها التي تتبعها آبل بسبب الجهات التنظيمية.