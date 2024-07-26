كراود سترايك تعلن السيطرة على الانقطاع التقني العالمي

أعلنت شركة الأمن السيبراني كراود سترايك السيطرة على الانقطاع التقني الذي أصاب ملايين أجهزة الحاسوب حول العالم يوم الجمعة الماضي، بسبب تحديث خطأ أصدرته الشركة.

وصرّح جورج كورتز، الرئيس التنفيذي للشركة، في منشور له عبر حسابه الشخصي في لينكدإن بأن أكثر من 97% من أجهزة الحاسوب المتضررة العاملة بنظام ويندوز قد عادت إلى العمل بنحو طبيعي.

وأضاف كورتز في منشوره عبر لينكدإن: “لقد تعززت جهودنا في التعافي بفضل تطوير تقنيات الاستعادة التلقائية، وحشد كافة مواردنا لدعم عملائنا”.

وتأتي تلك التصريحات بعد مرور قرابة أسبوع على حدوث العطل التقني الواسع النطاق الذي تسببت فيه الشركة عبر برنامج الحماية الخاص بها “فالكون Falcon”.

ويُعد برنامج فالكون المنتج الرئيسي للشركة، وهو برنامج يُثبّت في أجهزة عملاء الشركة كالحواسيب المحمولة والمكتبية لحمايتها من التهديدات السيبرانية والهجمات الإلكترونية، ويعمل البرنامج سحابيًا لتقديم حماية متطورة في الوقت الفعلي.

وأدى تحديث خطأ لبرنامج فالكون إلى تعطل الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز، وظهور “شاشة الموت الزرقاء” الشهيرة.

وكانت كراود سترايك قد أصدرت تحديثًا لاحقًا لحل المشكلة، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن بعض الأجهزة قد تكون غير قادرة على الاستفادة منه، وأن عملية الإصلاح قد تستغرق وقتًا.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت مايكروسوفت أن نحو 8.5 ملايين جهاز يعمل بنظام ويندوز قد تأثروا بهذا الانقطاع الذي تسبب بإيقاف الرحلات الجوية، وتعطيل البث التلفزيوني، وحرمان العملاء من الوصول إلى خدمات أساسية مثل الرعاية الصحية أو الخدمات المالية.