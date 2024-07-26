كامالا هاريس تطلق حسابها الرسمي عبر تيك توك

أطلقت نائبة الرئيس كامالا هاريس حسابًا رسميًا عبر تيك توك، مما يؤكد أهمية تطبيق البث الاجتماعي للحملة الرئاسية لعام 2024 بصفته وسيلة للوصول إلى الناخبين.

وفي غضون ساعات من انضمامها إلى المنصة، كانت هاريس قد جمعت أكثر من مليون متابع.

وفي أول فيديو قصير لها عبر المنصة، وصفت هاريس سبب انضمامها إلى التطبيق الشهير، قائلة: “سمعت أنني كنت موجودة سابقًا ضمن صفحة For You، لذلك اعتقدت أنني سأنضم إلى هنا بنفسي”.

وكانت نائبة الرئيس تشير إلى الاهتمام الواسع النطاق الذي حظيت به حملتها الرئاسية التي أعلنتها سابقًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، مثل تيك توك.

وأنشأ العديد من مستخدمي تيك توك مجموعة من مقاطع الفيديو الفكاهية للاحتفال بهاريس بصفتها مرشحة رئاسية للحزب الديمقراطي في أعقاب إعلان الرئيس جو بايدن سابقًا انسحابه من السباق الرئاسي لعام 2024.

وأنشأت الحملة الرئاسية للرئيس جو بايدن في شهر فبراير حسابًا عبر منصة BidenHQ، وتضاعف عدد متابعي الحملة منذ ذلك الحين بأكثر من أربعة أضعاف ليصل إلى أكثر من 1.6 مليون.

ويتناقض اعتماد هاريس السريع لمنصة تيك توك مع الرئيس جو بايدن، الذي ظهر شخصيًا مع هاريس عبر صفحة الحملة KamalaHQ.

وأعرب المشرعون الأمريكيون عن قلقهم من ملكية شركة تكنولوجيا صينية لتطبيق تيك توك.

وساعدت شعبية تيك توك الكبيرة بين شباب أمريكا والجمهور الواسع في جعل التطبيق أداة حملة مهمة للسياسيين، مع أن الشركة لا تسمح بالإعلانات السياسية.

وفي الوقت نفسه، أطلق الرئيس السابق دونالد ترامب حسابًا رسميًا عبر المنصة الصينية في شهر يونيو.

وفي وقت سابق من هذا العام، قال ترامب إن لديه مخاوف من تيك توك تتعلق بالأمن القومي والخصوصية، مع أنه يعتقد أن حظر التطبيق لن يؤدي إلا إلى زيادة حجم فيسبوك، وهو يَعُد منصة فيسبوك بمنزلة عدو للشعب.

وخضعت المنصة لتدقيق متزايد من الحزبين في الولايات المتحدة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى المخاوف الأمنية من شركتها الأم بايت دانس.

ووقّع بايدن مشروع قانون في شهر أبريل يلزم بايت دانس بالتخلي عن حصتها في تيك توك في غضون عام وإلا ستواجه حظرًا في الولايات المتحدة، وهو ما قالت الشركة إنها لن تفعله.