سامسونج ترفع إنتاج خاتمها الذكي تلبيةً للإقبال المرتفع

تعمل شركة سامسونج على زيادة إنتاج خاتمها الذكي الجديد “جالاكسي رينج” بنحو كبير استجابةً للطلب المرتفع، إذ رفعت خطة الإنتاج الأولية بمقدار 600 ألف وحدة، وفقًا لما ذكره موقع The Elec التقني الكوري.

وكان من المقرر أن تنتج سامسونج 400 ألف وحدة من خاتم جالاكسي رينج بنحو مبدئي، ولكن نتيجةً للطلب المرتفع غير المتوقع، زادت تلك الكمية بنحو 600 ألف وحدة إضافية.

وجذب خاتم سامسونج الذكي الأنظار بعد إعلانه رسميًا في الحدث الإعلامي الأخير للشركة في وقتٍ سابق من الشهر الجاري، إذ تُعد سامسونج أول شركة تقنية كبرى تطوّر منتجًا من هذا النوع.

وتجاوزت مبيعات الخاتم توقعات الشركة، إذ نفدت الكمية المتاحة في مرحلة الحجز الأولي.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن سامسونج طلبت من الموردين زيادة إنتاج خاتم جالاكسي رينج بنسبة قدرها 150% بسبب الاهتمام الكبير من المستهلكين.

وفي حال صحة تلك المعلومات، فقد تتمكن الشركة الكورية الجنوبية من شحن أكثر من مليون وحدة بحلول نهاية العام، وفقًا لتقرير The Elec.

وللمقارنة، فقد تجاوزت مبيعات شركة Oura الفنلندية المتخصصة في صناعة الخواتم الذكية مليون وحدة في عام 2022، بعد مضي سبع سنوات على إطلاق أول منتج لها.

ويتميز خاتم سامسونج الذكي بعدم وجود رسوم اشتراك، وعمر بطارية طويل نسبيًا قد يصل إلى أسبوع، مع توصيات شخصية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي Galaxy AI، وهو يقدم تقريبًا كافة المزايا الأساسية لمراقبة الصحة واللياقة البدنية الموجودة في الساعات الذكية.

ويبلغ سعر خاتم جالاكسي رينج 400 دولارٍ أمريكي، وهو سعر مرتفع نسبيًا. ومع ذلك، تسعى سامسونج إلى زيادة الإنتاج مع إقبال المستهلكين على شرائه.