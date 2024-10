جوجل تحقق قفزة في الذكاء الاصطناعي بحل مسائل رياضية معقدة

كشفت شركة جوجل عن نموذجين جديدين للذكاء الاصطناعي حققا تقدمًا ملحوظًا في حل المسائل الرياضية المعقدة بنحو ينافس الذكاء البشري.

وتُعد تلك خطوة مهمة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الحالية التي تعاني التعامل مع الرياضيات المجردة التي تتطلب قدرات استدلالية أقرب إلى الذكاء البشري.

ونشرت “ديب مايند”، شركة الذكاء الاصطناعي المتخصصة التابعة لجوجل، نتائج تظهر قدرة نظاميها الجديدين اللذين تطلق عليهما اسم “ألفا بروف” و”ألفا جيومتري 2″ على حل 4 أسئلة من أصل 6 مسائل رياضية معقدة في أولمبياد الرياضيات الدولي IMO لعام 2024، وهو مسابقة شهيرة للطلاب في المرحلة الثانوية في الرياضيات.

وقالت جوجل إن نماذجها تمكنت من حل أحد الأسئلة خلال دقائق، في حين استغرق حل أسئلة أخرى ما يصل إلى 3 أيام، وهو وقت أطول من المدة المسموح بها في المسابقة. ومع ذلك، فإن النتائج تشكّل أفضل ما حققته أنظمة الذكاء الاصطناعي في هذه المسابقة حتى الآن.

وأوضحت الشركة أنها ابتكرت نموذج “ألفا بروف” الذي يركز على الاستدلال من خلال إدماج نسخة من نموذج “جيميني” الشهير في نموذج يُسمى “ألفا زيرو”، وهو نموذج ذكاء اصطناعي آخر تغلب سابقًا على البشر في ألعاب مثل الشطرنج.

ويُقصد بالاستدلال القدرة على استنتاج معلومات جديدة بناءً على معلومات متاحة أو مقدمات مُعطاة.

وتمكّن نموذج “ألفا بروف” من حل 3 أسئلة في المسابقة، ومنها السؤال الأصعب الذي حلّه 5 متسابقين فقط من أكثر من 600 متسابق، في حين تمكن نموذج “ألفا جيومتري 2” من حل مسألة أخرى إضافية.

وكانت تقارير سابقة قد أفادت بأن شركة OpenAI التي تنافس جوجل في مجال الذكاء الاصطناعي تعمل على تطوير تقنية استدلال متقدمة، وقد حققت فيها إنجازًا كبيرًا لدرجة أن عدة باحثين كتبوا رسالة إلى مجلس إدارة الشركة نهاية العام الماضي يحذِّرون فيها من أن تلك التقنية “قد تهدد البشرية”، وفقًا لما نشرته وكالة رويترز آنذاك.

We’re presenting the first AI to solve International Mathematical Olympiad problems at a silver medalist level.🥈

It combines AlphaProof, a new breakthrough model for formal reasoning, and AlphaGeometry 2, an improved version of our previous system. 🧵 https://t.co/U0OFXBia8n pic.twitter.com/h2mcLLRJjk

— Google DeepMind (@GoogleDeepMind) July 25, 2024