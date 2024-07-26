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جوجل تحقق قفزة في الذكاء الاصطناعي بحل مسائل رياضية معقدة

26 يوليو 2024آخر تحديث: 26 يوليو 2024
دقيقة واحدة
جوجل تحقق قفزة في الذكاء الاصطناعي بحل مسائل رياضية معقدة

كشفت شركة جوجل عن نموذجين جديدين للذكاء الاصطناعي حققا تقدمًا ملحوظًا في حل المسائل الرياضية المعقدة بنحو ينافس الذكاء البشري.

وتُعد تلك خطوة مهمة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الحالية التي تعاني التعامل مع الرياضيات المجردة التي تتطلب قدرات استدلالية أقرب إلى الذكاء البشري. 

ونشرت “ديب مايند”، شركة الذكاء الاصطناعي المتخصصة التابعة لجوجل، نتائج تظهر قدرة نظاميها الجديدين اللذين تطلق عليهما اسم “ألفا بروف” و”ألفا جيومتري 2″ على حل 4 أسئلة من أصل 6 مسائل رياضية معقدة في أولمبياد الرياضيات الدولي IMO لعام 2024، وهو مسابقة شهيرة للطلاب في المرحلة الثانوية في الرياضيات.

جوجل تحقق قفزة في الذكاء الاصطناعي بحل مسائل رياضية معقدة
نتائج نماذج جوجل في أولمبياد الرياضيات الدولي IMO لعام 2024

وقالت جوجل إن نماذجها تمكنت من حل أحد الأسئلة خلال دقائق، في حين استغرق حل أسئلة أخرى ما يصل إلى 3 أيام، وهو وقت أطول من المدة المسموح بها في المسابقة. ومع ذلك، فإن النتائج تشكّل أفضل ما حققته أنظمة الذكاء الاصطناعي في هذه المسابقة حتى الآن.

وأوضحت الشركة أنها ابتكرت نموذج “ألفا بروف” الذي يركز على الاستدلال من خلال إدماج نسخة من نموذج “جيميني” الشهير في نموذج يُسمى “ألفا زيرو”، وهو نموذج ذكاء اصطناعي آخر تغلب سابقًا على البشر في ألعاب مثل الشطرنج.

ويُقصد بالاستدلال القدرة على استنتاج معلومات جديدة بناءً على معلومات متاحة أو مقدمات مُعطاة.

وتمكّن نموذج “ألفا بروف” من حل 3 أسئلة في المسابقة، ومنها السؤال الأصعب الذي حلّه 5 متسابقين فقط من أكثر من 600 متسابق، في حين تمكن نموذج “ألفا جيومتري 2” من حل مسألة أخرى إضافية.

وكانت تقارير سابقة قد أفادت بأن شركة OpenAI التي تنافس جوجل في مجال الذكاء الاصطناعي تعمل على تطوير تقنية استدلال متقدمة، وقد حققت فيها إنجازًا كبيرًا لدرجة أن عدة باحثين كتبوا رسالة إلى مجلس إدارة الشركة نهاية العام الماضي يحذِّرون فيها من أن تلك التقنية “قد تهدد البشرية”، وفقًا لما نشرته وكالة رويترز آنذاك.

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26 يوليو 2024آخر تحديث: 26 يوليو 2024
دقيقة واحدة
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