إكس تطرح طرقًا جديدة لاستخدام روبوت Grok

طرحت إكس بعض الطرق الجديدة لاستخدام روبوت دردشة الذكاء الاصطناعي Grok، مع توفر ميزة تحليل الحساب الآن لمشتركي X Premium الذين يدفعون، بالإضافة إلى القدرة على سؤال Grok عن أي مصطلح أو عبارة من خلال تسليط الضوء عليها في التطبيق.

وعاينت المنصة ميزة تحليل الحساب أول مرة في وقت سابق من هذا الشهر، وتضيف هذه الميزة خيارًا جديدًا عبر شاشة الحساب من أجل معرفة معلومات إضافية عن الحساب.

وتتوفر هذه الميزة عبر أجهزة الحواسيب في الوقت الحالي، وهي متاحة فقط لمشتركي X Premium، كما هو الحال مع Grok عمومًا.

ويؤدي استخدام الميزة إلى حصولك على ملخص للحساب مولد بالذكاء الاصطناعي، ويشمل ذلك وصفًا عامًا، ونظرة عامة على مدة نشاط الحساب، وعدد المتابعين، وما ينشر عنه بانتظام.

ومن المفترض أن تساعدك هذه الميزة في الحصول على فهم أفضل لمن يدير كل حساب، وما ينشر عنه، وذلك من خلال ملخص بسيط.

ويُعد هذا الأمر مفيدًا، إذ قد تساعدك الميزة في تحديد إذا كنت تريد متابعة الحساب أم لا، في حين قد يساعدك السياق الإضافي أيضًا في الكشف عن الحسابات الروبوتية.

وفي حال تلقيت ردًا عدوانيًا على منشورك من حساب ما، فإن ميزة تحليل الحساب قد تكشف لك أن الحساب كان نشطًا لبضعة أسابيع فقط، مما يعني أنه لا يستحق تضييع وقتك للرد عليه.

كما قد تكشف الميزة أيضًا عن الميول السياسية والتحيزات المحتملة الأخرى التي قد تساعد في تفسير الردود من خلال سياق إضافي.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لمشتركي X Premium الآن أيضًا تمييز أي نص ومن ثم سؤال Grok عنه للحصول على تفسير قائم على الذكاء الاصطناعي لهذا المصطلح أو الجملة.

وفي حال كنت من الأشخاص الذين يدفعون مقابل استخدام إكس، فإن لديك الآن طريقتين جديدتين لطرح الأسئلة على روبوت دردشة الذكاء الاصطناعي المبني على منشورات وبيانات إكس.

ويتاح روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي Grok لجميع مشتركي X Premium و +Premium (غير متوفر في الحزمة “الأساسية”).