آبل تلتزم بضمانات الذكاء الاصطناعي الطوعية لإدارة بايدن

انضمت آبل إلى شركات التكنولوجيا الأخرى العديدة في الموافقة على الالتزام بضمانات الذكاء الاصطناعي الطوعية التي وضعتها إدارة بايدن.

وقد التزمت الشركات التي تعهدت بالالتزام بثمانية مبادئ توجيهية تتعلق بالسلامة والأمن والمسؤولية الاجتماعية، ويشمل ذلك المخاطر المجتمعية الواضحة، مثل التحيزات واختبار نقاط الضعف ووضع العلامات المائية على المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي وتبادل تفاصيل الثقة والسلامة مع الحكومة والشركات الأخرى.

وستنتهي الاتفاقية الطوعية بعد أن يصدر الكونجرس قوانين لتنظيم الذكاء الاصطناعي.

وكانت أمازون وجوجل ومايكروسوفت و OpenAI من بين أوائل الشركات التي تبنّت الاتفاقية التي أعلنها البيت الأبيض في شهر يوليو الماضي.

وتنضم آبل إلى 15 شركة تكنولوجيا أخرى – ويشمل ذلك أمازون ومايكروسوفت وأنثروبيك وميتا وجوجل و Inflection و OpenAI – التي التزمت بالقواعد الأساسية للبيت الأبيض لتطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي في شهر يوليو 2023.

وفي ذلك الوقت، لم تكشف آبل عن مدى عمق خططها لغرس الذكاء الاصطناعي في نظام iOS.

ومنذ إعلان المبادئ التوجيهية، كشفت آبل عن مجموعة من المزايا المدعومة بالذكاء الاصطناعي تحت الاسم الشامل Apple Intelligence.

وتعمل الأدوات عبر الأجهزة الرئيسية للشركة، ومن المقرر أن يبدأ طرحها في الأشهر المقبلة، مما يجلب الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى مستخدميها البالغ عددهم ملياري مستخدم.

وبصفتها جزءًا من هذه الدفعة، تعاونت آبل مع OpenAI لإدماج ChatGPT في Apple Intelligence.

ومن خلال الانضمام إلى قواعد الممارسة الطوعية، تأمل آبل تجنب التدقيق التنظيمي لأدوات الذكاء الاصطناعي.

وتحدث الرئيس جو بايدن عن الفوائد المحتملة للذكاء الاصطناعي، مع أنه حذر من المخاطر التي تمثلها التكنولوجيا أيضًا.

وكانت إدارته واضحة في رغبتها في أن تطور شركات الذكاء الاصطناعي تقنياتها بطريقة مسؤولة.

وفي الوقت نفسه، قال البيت الأبيض في بيان إن الوكالات الفيدرالية استوفت جميع الأهداف المنصوص عليها في الأمر التنفيذي الشامل للذكاء الاصطناعي الذي أصدره بايدن في شهر أكتوبر الماضي.

وقد عينت الوكالات الفيدرالية أكثر من 200 موظف في مجال الذكاء الاصطناعي حتى الآن، ومنحت أكثر من 80 فريقًا بحثيًا إمكانية الوصول إلى الموارد الحسابية، وأصدرت أطر عمل عديدة لتطوير الذكاء الاصطناعي.

ويغطي الأمر التنفيذي قضايا، مثل تدابير السلامة والأمن، فضلًا عن خطط إعداد التقارير وشفافية البيانات.

ويقول البيت الأبيض إن الوكالات أوفت بجميع المواعيد النهائية المنصوص عليها حتى الآن.