آبل تخفض سعر آيفون في الهند وسط تباطؤ الصين

خفضت آبل أسعار نماذج آيفون برو في الهند بنسبة بين 3 في المئة و 4 في المئة بعد أن خفضت حكومة البلاد رسوم الاستيراد على الهواتف الذكية المستوردة إلى 15 في المئة من 20 في المئة.

وتتراوح تخفيضات أسعار آيفون بين 300 روبية هندية (نحو 3.6 دولارات) لأجهزة آيفون 13 وآيفون 14 وآيفون 15 المصنوعة في الهند، و 2300 روبية هندية (نحو 27.5 دولارًا) لأجهزة iPhone SE وما يصل إلى 6000 روبية هندية (نحو 72 دولارًا) لأجهزة آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس.

وتُعد هذه المرة الأولى التي تخفض فيها آبل أسعار نماذج آيفون برو من الجيل الحالي في الهند.

ويأتي خفض الأسعار أيضًا في وقت يبدو فيه أن طلب أجهزة آيفون يتباطأ في الصين.

وقالت شركة أبحاث السوق كاناليس هذا الأسبوع إن شحنات الهواتف الذكية من آبل في الصين انخفضت بمقدار 6.7 في المئة في الربع المنتهي في شهر يونيو مقارنةً بالعام السابق.

وكتب لوكاس تشونغ، محلل الأبحاث في شركة كاناليس: “تواجه آبل مشكلة في الصين”.

ويُعد خفض الأسعار خطوة مفيدة، مع أن أجهزة آيفون تظل مرتفعة السعر جدًا في الهند، ويباع أرخص نموذج آيفون 15 برو في الهند بسعر قدره 1550 دولارًا، في حين يباع الجهاز نفسه في الولايات المتحدة بسعر قدره 999 دولارًا.

وبرزت الهند بصفتها سوقًا خارجية رئيسية لشركة آبل التي تحاول بصورة كبيرة توسيع قاعدتها الصناعية في البلاد.

وقفزت إيرادات آبل من الهند بمقدار 42 في المئة إلى 8.7 مليارات دولار في عام 2023 مقارنةً بالعام السابق، وفقًا لمورجان ستانلي.

وارتفعت شحنات آيفون في الهند بمقدار 39 في المئة إلى 9.2 ملايين وحدة في عام 2023، مما يجعلها تحتل المرتبة الخامسة من ناحية الأسواق الكبرى لهواتف الشركة.

وأضافت مورجان ستانلي أن سوق الهند لأجهزة آيفون أكبر من أي دولة في الاتحاد الأوروبي.

وتشهد حصة آبل في سوق الهواتف الذكية في البلاد ارتفاعًا أيضًا مع تحسن الاقتصاد المحلي.

ووصلت الحصة السوقية للشركة إلى رقمين في الربع الرابع من العام الماضي، مع أن الحصة انخفضت منذ ذلك الحين، وفقًا لبيانات كونتربوينت.

وأفاد منفذ الأخبار Moneycontrol أن آبل تخطط للبدء بتجميع نماذج آيفون برو من الجيل القادم في الهند هذا العام.

وأعلنت جوجل في العام الماضي أنها ستبدأ أيضًا بتصنيع هواتفها الذكية، مجموعة Pixel، في الهند بدءًا من عام 2024.