5 طرق لمواكبة أحداث أولمبياد باريس 2024 باستخدام تطبيقات جوجل

تنطلق غدًا دورة الألعاب الأولمبية الصيفية (أولمبياد باريس 2024)، ويزداد حماس عشاق الرياضة حول العالم لمتابعة هذا الحدث الرياضي العالمي. ولضمان متابعة جميع الأحداث الرياضية وآخر التطورات في أولمبياد باريس 2024 تقدم جوجل بعض التحديثات في تطبيقاتها التي ستسهل لعشاق الألعاب الأولمبية البقاء على اطلاع على أهم المستجدات.

إذ سيتمكن الجميع من تعرف أوقات المنافسات والنتائج في بحث جوجل، وباستخدام خرائط جوجل يمكن استكشاف مدينة باريس والطرق المغلقة والمزدحمة ووسائل النقل العام المتاحة، ومشاهدة أحداث متعددة في وقت واحد على يوتيوب، وغير ذلك.

إليك المزيد من التفاصيل حول كيفية استخدام تطبيقات جوجل لمواكبة جميع أحداث أولمبياد باريس 2024:

1- احصل على تحديثات لحظيًا على بحث جوجل:

مع وجود 10,500 رياضي يتنافسون في 329 حدثًا طوال 19 يومًا، سيكون هناك الكثير من الأحداث الرياضية الجديدة في أولمبياد باريس، وسيساعدك بحث جوجل في متابعة جميع هذه الأحداث.

عند البحث عن بلد أو رياضة أو رياضي معين أو الألعاب الأولمبية بنحو عام، سترى جداول زمنية محدثة ونتائج للتحديات السابقة وأبرز مقاطع الفيديو والملخصات اليومية، بالإضافة إلى أحدث الأخبار والأحداث.

2- اكتشف مدينة باريس باستخدام خرائط جوجل وتطبيق Waze:

لمساعدة الزوار والسكان المحليين في التنقل في مدينة باريس في أثناء دورة الألعاب الأولمبية، ستوفر خرائط جوجل وتطبيق Waze توجيهات محدثة للمناطق المحظورة فيها القيادة مؤقتًا وإغلاقات الطرق. وستبنه مزية الأحداث المرورية الجديدة في Waze السائقين في باريس بأي مشكلات في الطرق.

من ناحية أخرى، ستسهل المزايا الجديدة الخاصة بوسائل النقل العام على خرائط جوجل معاينة كيفية الوصول إلى وجهتك بالحافلة أو القطار أو مترو الأنفاق. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك بسهولة تقدير تكاليف التذاكر والاطلاع على معلومات التعطل لحظيًا وتتبع رحلتك مباشرة من هاتفك.

ولاكتشاف معالم مدينة باريس قبل زيارة أي مَعلم يمكنك استخدام مزية (Immersive View) المتوفرة الآن في 50 مدينة جديدة في أوروبا لتجربة المعالم السياحية والأماكن الرياضية الشهيرة افتراضيًا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام الواقع المعزز في خرائط جوجل لاستكشاف معالم المدينة بطريقة جديدة تمامًا، وذلك بفضل المحتوى المقدّم من Google Arts & Culture. فعند طرح هذا المحتوى قريبًا، ستتمكن من رؤية التصاميم المعمارية الأولية لبرج إيفل من القرن العشرين وغير ذلك من المحتوى بتقنية الواقع المعزز.

3- تابع المحتوى المقدم من منشئي المحتوى وجهات البث الرسمية على يوتيوب:

يتعاون يوتيوب مع جهات البث الرسمية لألعاب باريس 2024، مثل: NBCUniversal و Eurosport و Claro و CazéTV واللجنة الأولمبية الدولية، لتقديم آلاف الساعات من المحتوى الأولمبي وأبرز الأحداث للجماهير في جميع أنحاء العالم.

ولمشاهدة كل ما يحدث في الألعاب، ستدعو هيئات البث الرسمية واللجنة الأولمبية الدولية أفضل منشئي المحتوى المتخصصين في تقديم محتوى عن السفر والطعام والألعاب الرياضية على يوتيوب إلى باريس للمشاركة في التغطية على أرض الواقع.

إذا كانت بعض الأحداث المفضلة لديك تحدث في الوقت نفسه، فيمكنك متابعتها جميعها باستخدام مزية العرض المتعدد (Multiview) التي تتيح لك مشاهدة ما يصل إلى أربعة قنوات بث في الوقت نفسه.

ستكون مزية العرض المتعدد متاحة على قناة Claro Sports على يوتيوب في بلدان مختارة ناطقة بالإسبانية في أمريكا اللاتينية، وعلى قناة CazéTV في البرازيل. وفي الولايات المتحدة، يمكن لمشتركي خدمة YouTube TV استخدام مزية العرض المتعدد في أثناء التغطية المباشرة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 التي تقدمها NBCUniversal.

4- استخدم تطبيق Olympics الرسمي والتطبيقات الأخرى على Google Play:

طوال مدة الألعاب الأولمبية، سيحتوي متجر جوجل (Google Play) على تطبيقات وألعاب وكتب لمساعدتك في الاستمتاع بأولمبياد باريس. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تثبيت التطبيق الرسمي للأولمبياد (Paris 2024 Olympics)، ومشاهدة الأحداث المفضلة على التطبيقات الخاصة بهيئات البث الرسمية.

5- شاهد كل أحداث الأولمبياد في مكان واحد باستخدام خدمة Google TV:

في المدة الممتدة من 26 من يوليو إلى 11 من أغسطس، ما عليك سوى النقر على قسم الألعاب الأولمبية (Olympics) في الجهة العلوية من تبويب (For you) على خدمة Google TV لمتابعة كل اللحظات المهمة في أولمبياد باريس. ومن هناك يمكنك مشاهدة كل الأحداث المباشرة على قنوات البث الرسمية، أو مشاهدة اللحظات المميزة وأبرز الأحداث وبالإضافة إلى مشاهدة المقابلات مع الرياضيين والمدربين.