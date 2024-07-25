هواتف آيفون تتيح إجراء مكالمات الطوارئ بالفيديو

أعلنت منصتا الطوارئ RapidSOS Unite و Prepared التعاون مع شركة آبل من أجل دعم إجراء مكالمات الطوارئ بالفيديو عبر هواتف آيفون المؤهلة لتلقي تحديث iOS 18 القادم.

ومن المقرر أن تتيح تلك الميزة الجديدة للمستخدمين إمكانية إجراء مكالمات مرئية مباشرة مع مشغلي الطوارئ لتسهيل عملية تحديد الموقع، والوصول السريع للمساعدة.

وستكون تلك المكالمات متاحة مع تحديث iOS 18 القادم على أن تكون مشابهة لمكالمات FaceTime، مع إمكانية مشاركة الصور في أثناء المكالمات.

وقالت شركة RapidSOS إن هذه الميزة ستُقدّم مجانًا لعملاء خدمات الطوارئ الحاليين.

ومن جانبها، أكدّت شركة Prepared أن الميزة الجديدة ستتيح للمرسلين مشاركة البيانات مع جهات الطوارئ المختلفة لمساعدتهم في الاستعداد في أثناء التوجه إلى موقع الحادث.

وتخدم تلك الميزة الجديدة المستخدمين داخل الولايات المتحدة، ومن المنتظر إتاحتها في المزيد من الدول في وقت لاحق.

وتأتي هذه الميزة في إطار سلسلة من المزايا الأمنية التي أطلقتها آبل في السنوات الأخيرة، ومنها ميزة اكتشاف الحوادث التي قدمتها الشركة في الإصدارات الحديثة من هواتف آيفون وساعاتها الذكية.

وقدّمت آبل أيضًا خدمة الاتصال بالطوارئ عبر الأقمار الصناعية، وهي ميزة تسمح بإرسال الرسائل والموقع إلى جهات الطوارئ حتى في عدم وجود إشارة خلوية، بالإضافة إلى ميزة اكتشاف السقوط الموجودة في ساعاتها الذكية منذ سنوات.

وتُعد هذه المزايا خطوة مهمة نحو تعزيز السلامة والأمان للمستخدمين في حالات الطوارئ.