ميتا تتخذ إجراءات صارمة تجاه عمليات الاحتيال

أغلقت ميتا ما يصل إلى 63 ألف حساب عبر إنستاجرام، وتقول إن هذه الحسابات متورطة في عمليات احتيال مالية وابتزاز جنسي ومرتبطة بما تسميه الشركة مجموعة غير منظمة من مجرمي الإنترنت المعروفين باسم Yahoo Boys.

وأصبحت الشركة جادة في اتخاذ إجراءات صارمة تجاه عمليات الاحتيال الجنسي وتثقيف المستخدمين حول كيفية تجنبها.

وفي وقت سابق من هذا العام، قالت ميتا إنها ترسل تلقائيًا رسائل حساب الابتزاز الجنسي المشتبه به إلى مجلد الطلبات المخفية للمستخدمين.

وإذا كان المستخدمون يتحدثون إلى حساب احتيال أو ابتزاز جنسي محتمل، فإن ميتا تعرض إشعار أمان يطالبهم بالإبلاغ عن التهديدات لتبادل الصور الخاصة.

وقالت ميتا إن ذلك يؤدي إلى عدم قدرة حسابات الابتزاز الجنسي المحتملة على رؤية زر “الرسالة” في حسابات المراهقين، حتى لو كانوا متصلين.

وقالت الشركة إن الإشارات التقنية الجديدة التي أنشأتها ساعدت في تعقب شبكة حسابات الابتزاز الجنسي.

ومن بين 63 ألف حساب قالت الشركة إنها أزالتها، كان ما يصل إلى 2500 منها جزءًا من شبكة منسقة مرتبطة بمجموعة مكونة من 20 شخصًا.

وقال ميتا إن الشبكة استهدفت في الغالب الرجال البالغين في الولايات المتحدة، ولم تنجح معظم محاولاتهم.

وبعد تحديد الشبكة المكونة من 2500 حساب، قالت ميتا إنها تمكنت من العثور على حسابات إضافية في نيجيريا متورطة في عمليات احتيال مماثلة، مما أدى إلى حذف بقية الحسابات.

وأزالت ميتا أيضًا الآلاف من حسابات فيسبوك والمجموعات والصفحات الموجودة في نيجيريا التي قدمت نصائح للمحتالين وصورًا مزيفة لاستخدامها في الحسابات والنصوص البرمجية. ويحدد نظام ميتا الآن أي محاولات من هذه المجموعات للعودة إلى الموقع ويحظرها.

وتطور الشركة مزايا جديدة لتحذير المستخدمين من عمليات الاحتيال المحتملة. وقالت ميتا في شهر أبريل إنها تختبر ميزة جديدة تكتشف الصور العارية بالإضافة إلى مطالبة المستخدمين بالتفكير مرتين قبل إرسال صورة عارية عبر رسالة مباشرة. كما يسمح لهم بإلغاء إرسال الرسالة لاحقًا. وتعرض الميزة أيضًا تحذيرًا للمستلمين الذين يحاولون إعادة توجيه الصورة.