مبيعات التجارة الإلكترونية في السعودية تتجاوز 44 مليار ريال خلال الربع الأول من 2024

واصلت مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات (مدى) في المملكة العربية السعودية مسارها التصاعدي، محطمة الأرقام القياسية السابقة في الربع الأول من عام 2024.

إذ حققت نموًا سنويًا تبلغ نسبته 22%، أي ما يعادل 7.89 مليارات ريال، وارتفع بذلك إجمالي المبيعات ليصل إلى 44.42 مليار ريال مقارنة بـ 36.53 مليار ريال في المدة نفسها من العام الماضي.

ووصل عدد المعاملات إلى 263.2 مليون معاملة، مسجلًا أعلى مستوى على الإطلاق، وفقًا لما أظهرته النشرة الإحصائية لشهر مايو الصادرة من البنك المركزي السعودي (ساما).

كما حققت مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات (مدى) نموًا ربعيًا بلغت نسبته 10%، مسجلة زيادة قدرها 3.9 مليارات ريال لتصل إلى 44.4 مليار ريال في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بمستوى بلغ 40.5 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2023.

مبيعات التجارة الإلكترونية في السعودية شهريًا:

سجلت مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات (مدى) نموًا شهريًا قويًا بلغ 9.2% في شهر مايو، مقارنة بشهر أبريل، إذ ارتفعت بمقدار 1.37 مليار ريال في شهر مايو لتصل إلى 16.2 مليار ريال، مقارنة بمستوياتها البالغة 14.85 مليار ريال خلال شهر أبريل 2024.

وشهد شهر مايو أيضًا زيادة في عدد عمليات الشراء المنفَّذة، إذ وصل إلى 91.86 مليون عملية شراء عبر بطاقات (مدى)، مما يعكس ارتفاعًا ملحوظًا في طلبات التسوق الإلكتروني.

ويشير هذا النمو القوي إلى تحول كبير في سلوك المستهلكين نحو الدفع الإلكتروني، ويعكس الثقة المتزايدة بنظام المدفوعات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.

أسباب النمو:

يرجع هذا النمو القوي إلى عدة عوامل، أبرزها: زيادة الوعي بالتسوق الإلكتروني، وسهولة استخدام بطاقات مدى، إذ توفر خيارات دفع آمنة وسريعة.

بالإضافة إلى الدعم الحكومي، إذ قدمت الحكومة السعودية العديد من المبادرات والتشريعات التي شجعت على نمو التجارة الإلكترونية، مثل: توفير البنية التحتية الرقمية وتبسيط الإجراءات، كما تحسنت خدمات التوصيل والتسليم بشكل كبير.

وتجدر الإشارة إلى أن المبيعات تتضمن عمليات بطاقات (مدى) المستخدمة في السعودية في الدفع والشراء من خلال مواقع التسوق والتطبيقات الإلكترونية والمحافظ الإلكترونية، ولا تشمل العمليات التي تمت عبر البطاقات الائتمانية.