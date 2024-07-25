مايكروسوفت تعلن مزايا البحث التوليدي الجديدة في بينج

أعلنت شركة مايكروسوفت إطلاق مزايا جديدة في محرك البحث “بينج” الخاص بها تعتمد على الذكاء الاصطناعي لعدد محدود من المستخدمين.

وتُعرف هذه المزايا باسم “البحث التوليدي في بينج”، وهي تستخدم نماذج لغوية كبيرة وصغيرة لتقديم تجربة بحث أفضل للمستخدمين، وفقًا لمايكروسوفت.

وبدأت مايكروسوفت منذ أكثر من عام إطلاق مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها المعروف باسم Bing Chat بهدف تحسين تجربة البحث عبر الإنترنت، وتعزيز استخدام محرك البحث بينج، لكنها لاحقًا قررت تحويل Bing Chat إلى مساعد ذكي شامل يُسمى “كوبايلوت Copilot”.

وعند البحث عبر محرك بينج، ستعمل مزايا البحث التوليدي الجديدة على عرض نتائج ملخصة حول موضوع البحث، مع التركيز على جعل المعلومات المقدمة سهلة القراءة والفهم، وتقديم روابط ومصادر تتيح للمستخدم التعمق أكثر، في حين تستمر نتائج البحث التقليدية بالظهور بشكل بارز على الصفحة كما هو مُعتاد.

وتقول مايكروسوفت إنها قد طوّرت طرق البحث التوليدي في بينج، لكي يحصل المستخدمون على إجابات دقيقة قدر الإمكان عن أسئلتهم.

وأفادت مايكروسوفت بأنها اختبرت هذا التنسيق الجديد للبحث لمعرفة كيف يؤثر في حركة الزوار إلى المواقع الإلكترونية، وزعمت أن مزايا البحث التوليدي الجديدة في بينج “تحافظ على عدد النقرات إلى المواقع، وتدعم نظامًا بيئيًا صحيًا للويب”.

ولم تكشف مايكروسوفت عن عدد مستخدمي بينج الذين يمكنهم الوصول إلى هذه التجربة البحثية الجديدة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي.

وأشارت مايكروسوفت إلى أنها تخطط لاستغراق الوقت اللازم للحصول على تعليقات من المستخدمين الذين يختبرون تلك المزايا قبل توسيع إطلاقها على نطاق أكبر.

ومن الجدير بالذكر أن جوجل قد أطلقت مزايا مشابهة في محرك البحث الخاص بها، لكنها ما زالت متاحة على نطاق محدود بعد انتقادات حادة طالتها، بسبب الإجابات المضللة التي تعرضها.