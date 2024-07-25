كاسبرسكي: 25% من شبكات الواي فاي العامة في باريس خلال الأولمبياد غير آمنة 

تُعدّ دورة الألعاب الأولمبية التي ستنطلق غدًا في مدينة باريس، أكبر حدث رياضي عالمي منذ رفع القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا، ومن المتوقع أن تجذب هذه الدورة ملايين الزوار، لكن مع هذا الإقبال الكبير، تزداد مخاطر اختراق البيانات الشخصية عبر شبكات الواي فاي العامة.

وقد دفع ذلك خبراء كاسبرسكي إلى تحليل نحو 25000 نقطة اتصال واي فاي عامة في باريس، التي قد يتعامل معها الزوار طوال مدة انعقاد منافسات الأولمبياد.

وكشف هذا التحليل أن نحو 25% من شبكات الواي فاي العامة في باريس، تفتقر إلى التشفير الكافي أو أنها لا تخضع للتشفير على الإطلاق، الأمر الذي يعرّض المستخدمين لاحتمالات سرقة البيانات الشخصية والمصرفية. وتبين أيضًا أن نسبة تبلغ 6% فقط من الشبكات العامة المنتشرة في باريس تستخدم البروتوكول الأمني الأحدث (WPA3).

وقد حلل خبراء كاسبرسكي 47891 سجلًا للإشارات عبر المواقع الشهيرة وأماكن تنظيم المنافسات الأولمبية في باريس، وتمكنوا من تحديد 24766 نقطة اتصال لشبكات الواي فاي العامة. ووجدوا أن ربع هذه الشبكات (أي ما تبلغ نسبته 25%) تعاني من نقاط ضعف أمنية خطيرة، مثل: التشفير الضعيف أو غير الموجود أساسًا، مما يجعلها عرضة للاعتراض أو فك التشفير أو هجمات الاختراق.

ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل كشف التحليل أن خُمس شبكات الواي فاي العامة في باريس (أي ما تبلغ نسبته 20%) تستخدم البروتوكول الأمني القديم (WPS)، وهو برتوكول ضعيف ويسهل اختراقه، وهذا يعني أن هذه الشبكات ستكون عرضة لمستوى خطير من الهجمات الموجهة لها خصوصًا، التي تستهدف سرقة البيانات.

ويزيد من سوء الوضع أن نسبة قليلة للغاية من الشبكات تستخدم بروتوكول (WPA3) الأحدث والأكثر أمانًا، إذ لا تتجاوز نسبة استخدامه 6%. لذلك ينصح بتوخي الحذر عند استخدام شبكات الواي فاي العامة في باريس.

وتعليقًا على ذلك، قال أمين حسبيني، مدير فريق البحث والتحليل العالمي في مركز أبحاث منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا التابع لشركة كاسبرسكي: “كما هي الحال لتدريب الرياضيين وإعدادهم لخوض المنافسات الرياضية القادمة في فرنسا، أعد مجرمو الإنترنت أنفسهم أيضًا للممارسات الإجرامية لاستهداف ملايين الأشخاص الذين يزورون فنادق باريس والمناطق المخصصة للمشجعين وأماكن تنظيم الأحداث. ولا يتوقف خطرهم عند هذا الحد، بل قد يقومون بإنشاء نقاط وصول مزيفة أو اختراق الشبكات المشروعة لاعتراض عمليات نقل البيانات والتلاعب بها. ومن المعلوم جيدًا أن شبكات الواي فاي العامة التي تعاني نقاط الضعف تجذب المجرمين بنحو خاص؛ لأنها تساعدهم في سرقة كلمات المرور وتفاصيل بطاقات الائتمان، وغيرها من بيانات المستخدمين الحساسة بسهولة”.

وأضاف: “عن طريق استخدام شبكة افتراضية خاصة، مثل VPN Secure Connection من كاسبرسكي، يمكن توفير طبقة أمان إضافية للأشخاص الذين يستخدمون شبكات الواي فاي العامة. إذ تقوم الشبكة الافتراضية الخاصة بتشفير الاتصالات عبر الإنترنت، مما يؤدي إلى إنشاء نفق آمن بين أجهزة المستخدمين والإنترنت. ومن شأن هذا التشفير أن يمنع مجرمي الإنترنت من اعتراض البيانات، حتى في حال استخدام الشبكات غير الآمنة. وعن طريق إخفاء عنوان بروتوكول الإنترنت وتشفير جميع البيانات المرسلة، تضمن الشبكة الافتراضية الخاصة بقاء المعلومات الشخصية والمالية محميّة خلال استخدام شبكات الواي فاي العامة”.

وصايا خبراء كاسبرسكي لحماية بياناتك في باريس:

للحفاظ على أمان بياناتك وأجهزتك في أثناء استخدام أي من شبكات الواي فاي العامة، يوصي خبراء كاسبرسكي باتباع النصائح التالية:

تجنب المعاملات الحساسة : ينصح بالامتناع عن استخدام الحسابات المصرفية أو الحسابات الحساسة الأخرى أثناء استخدام أي شبكة واي فاي عامة.

ينصح بالامتناع عن استخدام الحسابات المصرفية أو الحسابات الحساسة الأخرى أثناء استخدام أي شبكة واي فاي عامة. تحقق من الشبكة : تحقق من شرعية الشبكة من خلال الرجوع إلى المؤسسة التي توفرها.

تحقق من شرعية الشبكة من خلال الرجوع إلى المؤسسة التي توفرها. فعّل جدار الحماية : تحقق من أن جدار الحماية الخاص بجهازك نشط للحيلولة دون أي وصول غير مشروع.

تحقق من أن جدار الحماية الخاص بجهازك نشط للحيلولة دون أي وصول غير مشروع. استخدم كلمات مرور قوية : احرص دائمًا على استخدام كلمات مرور قوية وفريدة من نوعها، واحرص كذلك على تفعيل خاصية المصادقة الثنائية لضمان المزيد من الأمن.

احرص دائمًا على استخدام كلمات مرور قوية وفريدة من نوعها، واحرص كذلك على تفعيل خاصية المصادقة الثنائية لضمان المزيد من الأمن. حدّث الأجهزة والتطبيقات باستمرار : احرص على تحديث نظام التشغيل والتطبيقات وبرامج مكافحة الفيروسات بانتظام للحماية من أحدث التهديدات.

: احرص على تحديث نظام التشغيل والتطبيقات وبرامج مكافحة الفيروسات بانتظام للحماية من أحدث التهديدات. عطّل خاصية مشاركة الملفات: يساعد إيقاف تفعيل مشاركة الملفات وخاصية AirDrop في جهازك في منع الوصول غير المشروع من قبل المتسللين.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق التحليل الذي أجراه خبراء كاسبرسكي، قد شملت: قوس النصر، وشارع الشانزليزيه، ومتحف اللوفر، وبرج إيفل، وكاتدرائية نوتردام، ونهر السين، وتروكاديرو، واستاد فرنسا.